Inter Fora de casa, Inter enfrenta o Athletico-PR pela terceira rodada do Brasileirão; acompanhe

Por Redação O Sul | 20 de abril de 2024

Colorado segue invicto no Brasileirão Foto: Ricardo Duarte/Internacional Colorado busca a terceira vitória consecutiva no Brasileirão. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

O Inter tem mais um compromisso no Campeonato Brasileiro neste domingo (21). Após vencer os dois primeiros jogos da competição, a equipe encara o Athletico-PR pela terceira rodada do campeonato. A partida será na Ligga Arena, onde o Colorado não vence há quase 10 anos.

Com 100% de aproveitamento, o Inter chega com moral elevada após vencer o Bahia de virada em casa, e principalmente após superar o atual campeão Palmeiras jogando em Barueri. Wesley fez o gol solitário no final da primeira etapa. Ao lado do Flamengo, o Colorado é a única equipe com duas vitórias em dois jogos, ficando na segunda colocação pelos critérios de desempate.

Invencibilidade

Com duas vitórias em duas rodadas, o Inter divide a liderança do Brasileirão com o Flamengo, ambos com seis pontos. Diante do Athletico, neste domingo, o time gaúcho defende 16 jogos de invencibilidade na temporada. O Colorado não ganha na Arena da Baixada desde 2014.

