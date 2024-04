Rio Grande do Sul Governo do Rio Grande do Sul admite 99 novos soldados para o Corpo de Bombeiros Militar

Por Redação O Sul | 20 de abril de 2024

Curso Básico de Formação traz disciplinas como segurança contra incêndio e pânico em edificações, entre outras práticas Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini Curso Básico de Formação traz disciplinas como segurança contra incêndio e pânico em edificações, entre outras práticas (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

O governo do Rio Grande do Sul homologou, nesta semana, o chamamento de 99 novos soldados para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado. Os candidatos aptos em todas as etapas do concurso já se apresentaram na Academia de Bombeiro Militar, em Porto Alegre, para a semana de adaptação.

O Curso Básico de Formação tem carga horária de 1.489 horas-aula e aborda disciplinas como segurança contra incêndio e pânico em edificações, atendimento pré-hospitalar, técnicas de combate a incêndio, salvamento em altura e salvamento aquático.

O governador em exercício, Gabriel Souza, destacou os resultados do aumento do efetivo.

“Essa medida é mais uma amostra do compromisso do governo do Estado com as políticas para a segurança dos gaúchos, que, este ano, já apresentaram resultados expressivos, com o mês de março mais seguro da série histórica e indicadores diminuindo em várias áreas”, afirmou.

Após o treinamento, que inclui estágio operacional nas guarnições de serviço, os novos militares estarão aptos a compor as equipes de trabalho.

