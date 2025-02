Esporte Gauchão terá árbitros de vídeo de fora do Estado nas semifinais e finais

25 de fevereiro de 2025

Presidente da Federação Gaúcha de Futebol diz que a decisão foi tomada para aliviar a tensão Foto: Divulgação/FGF Presidente da Federação Gaúcha de Futebol diz que decisão foi tomada para aliviar a tensão. (Foto: Divulgação/FGF) Foto: Divulgação/FGF

Após polêmicas com a arbitragem nesta temporada, o presidente da Federação Gaúcha de Futebol Luciano Hocsman, anunciou nesta terça-feira (25), que o restante do Campeonato Gaúcho terá árbitros de vídeo de fora do Rio Grande do Sul. A informação foi contada por ele durante uma entrevista coletiva e diz estar “dolorido” pela decisão.

Hocsman lamentou o clima “bélico” criado após as reclamações públicas, principalmente de Grêmio e Inter. O fato mais recente aconteceu durante a vitória do Tricolor sobre o Juventude, na Arena, onde teve um pênalti não marcado para o time da casa. De acordo com o presidente, a decisão de trazer um árbitro de vídeo de fora do estado é para diminuir a tensão criada após as polêmicas.

“O clima bélico que se construiu, a situação perigosa que se constrói, para onde se leva o campeonato, preciso como responsável, como mediador, para acalmar. Não tinha intenção de fazer isso, mas esse clima belicoso nos faz não ter alternativa para as próximas partidas, semifinal e final, chamaremos equipes de VAR de uma federação co-irmã. Vamos fazer isso para arrefecer o que acontece aqui. É dolorido para mim, pela confiança que tenho, pelo comprometimento no trabalho que é realizado pelos árbitros do RS. Temos que pensar de uma forma responsável e buscar arrefecer o clima que caminha para algo perigoso”, lamentou Hocsman durante a coletiva.

