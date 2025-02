Economia Ministro da Fazenda desmente fake news sobre taxação do microempreendedor individual

Por Redação O Sul | 25 de fevereiro de 2025

Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, usou o seu perfil nas redes sociais nesta terça-feira (25) para desmentir a informação de que o percentual de contribuição social do MEI (microempreendedor individual) foi alterado em 2025. A publicação ocorre em um contexto no qual o governo adota uma nova estratégia de comunicação para evitar a propagação de fake news.

O DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional) do MEI estabelece uma cobrança mensal de 5% do salário mínimo, mais acréscimos, segundo a atividade exercida. O DAS-MEI é reajustado anualmente com base no novo valor do salário-mínimo.

Com o reajuste do salário mínimo para R$ 1.518, a guia de pagamento do DAS-MEI passou a variar entre R$ 75,90 e R$ 81,90, a depender da atividade exercida pelo pequeno empreendedor.

“Os bolsonaristas começaram a divulgar mais uma fake news. A contribuição social do MEI continua em 5% do salário mínimo, como sempre. E só pode ser alterada pelo Congresso Nacional. Não há nenhuma iniciativa parlamentar nesse sentido. Quem espalha essas mentiras está atrapalhando o empreendedor brasileiro”, escreveu Haddad no X.

O Palácio do Planalto adotou uma nova estratégia de comunicação desde que o ministro Sidônio Palmeira assumiu a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.

Após optar pelo recuo da medida de fiscalização da Receita Federal sobre o Pix diante da divulgação de notícias falsas, o governo decidiu centralizar as decisões sobre a comunicação de medidas que possam ter impacto na vida da população e que tenham potencial de serem manipuladas por desinformação e fraudes.

