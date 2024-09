Rio Grande do Sul Gaúchos que aplicavam golpe do falso aluguel de imóveis em Santa Catarina são presos

17 de setembro de 2024

Segunda fase da ofensiva cumpriu mandados de prisão, busca e apreensão em Porto Alegre, Alvorada e Esteio. (Foto Divulgação/MP-RS-SC)

Em ação conjunta com autoridades de Santa Catarina, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) deflagrou a segunda fase da operação “Anúncio Fake”. No foco está um esquema de falsos anúncios de alugueis de imóveis no verão em Bombinhas e Balneário Camboriú, no Litoral do Estado vizinho.

Mais de 40 agentes de ambos os lados da divisa cumpriram seis mandados de prisão e sete de busca e apreensão em nove alvos em Porto Alegre e nos municípios de Alvorada e Esteio (Região Metropolitana da Capital). As ordens judiciais abrangeram, ainda, indisponibilidade de bens como imóveis e veículos, além do bloqueio de contas bancárias e de criptomoedas. Também foi recolhido 1,4 quilo de maconha.

A primeira operação, com dois mandados de prisão e seis de busca e apreensão, havia sido realizada um ano antes pela promotoria catarinense especializada em crimes cibernéticos, mirando o Rio Grande do Sul e São Paulo. Com a análise de materiais então apreendidos, foi possível identificar outros integrantes e “laranjas” de uma organização criminosa que centralizava as ações a partir da Região Metropolitana de Porto Alegre.

Os golpistas – que teriam iniciado o esquema em 2018 – utilizavam dados de anúncios e de imóveis verdadeiros para dar maior credibilidade aos anúncios na internet e outras plataformas virtuais. Dentre os crimes apurados estão estelionato eletrônico, lavagem de capitais e organização criminosa.

Após a utilização de técnicas de investigação cibernética, também foi possível identificar indivíduos que emprestavam suas contas bancárias para a quadrilha realizar a lavagem de dinheiro. No inquérito constam diversos prejuízos financeiros às vítimas, que ainda amargavam a frustração de seus planos de veraneio. O número exato de prejudicados está sendo contabilizado.

Essa fase da operação ainda teve como foco a chamada persecução penal (ação que visa combater a corrupção e o crime organizado, além de reparar os danos causados às vítimas). Até o momento, ao menos R$ 150 mil foram identificados nas contas bancárias dos investigados. O montante final será indisponibilizados pela Justiça.

Colaboração interestadual também no Judiciário

Iniciativas relacionados à soma de esforços entre os dois Estados não se resume ao Ministério Público. Nesta semana, o 1º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS), desembargador Ícaro Carvalho de Bem Osório, recebeu em Porto Alegre uma visita de cortesia do colega Cid José Goulart Júnior, que exerce a mesma função em Santa Catarina.

Durante a audiência foram tratados temas alusivos à troca de experiências e o intercâmbio de projetos entre os Tribunais. “Temos uma ampla parceria com o Judiciário catarinense, assim como em relação às demais Cortes estaduais, atuando conjuntamente em prol da sociedade”, destacou o magistrado gaúcho.

(Marcello Campos)

