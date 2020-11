Brasil Gean Loureiro é eleito para o segundo mandato em Florianópolis

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2020

Atual prefeito da Capital foi reeleito para o segundo mandato. (Foto: Reprodução/Instagram)

Gean Loureiro foi reeleito prefeito de Florianópolis no primeiro turno das Eleições 2020. Este será o segundo mandato do representante do DEM na prefeitura da capital de Santa Catarina. Conforme o Tribunal Regional Eleitoral às 19h50min de domingo (15), com 100% das urnas apuradas, Gean Loureiro contabilizou 53,43% dos votos. O segundo colocado foi Elson Pereira (PSOL) com 18,13% dos votos.

Junto com Gean, os eleitores de Florianópolis elegeram o vice-prefeito, Topázio Silveira Neto (Republicanos). Em 2016, Gean foi eleito após vencer o segundo turno com 50,26% dos votos válidos. Na campanha eleitoral de 2020, Gean ficou à frente de todas as pesquisas eleitorais, mesmo após enfrentar uma denúncia de estupro durante a campanha.

Em todas as três pesquisas do primeiro turno feitas pelo Ibope, Loureiro aparecia como primeiro colocado. Na primera delas, divulgada em 5 de outubro, ele tinha 44% dos votos. Na segunda (2), tinha 58%. Por fim, na divulgada no sábado (14), aparecia com 62%.

Até as 18h, segundo o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC), ao menos 14 prisões foram registradas por corrupção eleitoral, boca de urna, transporte ilegal de eleitores e outras similares.

As prisões ocorreram em Pinhalzinho, com quatro presos, quatro detidos em São Francisco do Sul, duas na cidade Ascurra, uma em Balneário Camboriú, uma em Palhoça, uma em Morro da Fumaça, uma em Xavantina.

De 52 ocorrências registradas pelo TRE, 48 foram com eleitores e quatro com candidatos. Ao menos 200 urnas registraram problemas e 126 precisaram ser substituídas.

