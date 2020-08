Geisy Arruda vai retomar os treinos na academia. No Twitter, a modelo explicou o motivo. “Vou voltar a treinar, de máscara e com horário marcado! Estou precisando me sentir musa fitness de novo, porque eu estou só o bagaço da laranja”, falou no microblog.

A influencer também se surpreendeu com o corpo em forma de Bruna Marquezine. Na internet, a atriz mostrou fotos de biquíni que usou durante a comemoração do aniversário de 25 anos. “Eu olhando as fotos da Bruna Marquezine e pensando como alguém se mantém magra na quarentena”, disse.

Na última semana, Geisy lançou o segundo livro de contos eróticos, “Desejo Proibido”. A obra é uma combinação do sexo e fetiche. “Alguns contos são verídicos e são histórias vividas por mim. Vivemos em uma sociedade tão conservadora e machista, que escrever é uma forma de contar as minhas aventuras sexuais sem ser julgada e cancelada. É como se fosse o meu diário secreto. Tem muito desabafo. Também misturo com histórias que crio na minha mente. O legal disso é que a pessoa que lê não consegue adivinhar o que aconteceu realmente na minha vida”, declarou.