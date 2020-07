Mundo Gêmeos siameses mais velhos do mundo morrem aos 68 anos de idade

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2020

Mais de 200 voluntários contribuíram com a assistência médica e uma cadeira de rodas customizada. (Foto: Reprodução)

Os gêmeos siameses mais velhos do mundo morreram com 68 anos. Ronnie e Donnie Galyon, da cidade de Beavercreek, no estado de Ohio, nos Estados Unidos, nasceram unidos pelo abdômen em 1958. Em 2014, eles foram considerados os siameses mais velhos do mundo.

Os dois morreram em um centro de cuidados paliativos em Dayton, de acordo com um irmão deles. Foi uma morte por causas naturais.

Os siameses apareceram em circos e paradas de rua como atrações. A renda que eles conseguiam dessa forma sustentou a família durante anos. Um documentário sobre os dois foi exibido na TV norte-americana em 2010.

Os irmãos se aposentaram da indústria do entretenimento em 1991, e viveram sós até 2010, quando, por causa de problemas de saúde, foram morar com outros familiares,

A comunidade de Dayton chegou a juntar dinheiro para que eles pudessem reformar a casa e comprar uma cadeira de rodas customizada.

