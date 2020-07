Nesta semana, a OMS demonstrou preocupação com o avanço da pandemia de coronavírus durante a reunião dos estados-membros. A agência de saúde da ONU informou que os casos seguem fora de controle na maioria dos países.

“Na maior parte do mundo, o vírus não está sob controle, está piorando”, disse Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS.

Mais de 12 milhões de casos de coronavírus foram relatados desde o início da pandemia. Segundo a OMS, ao menos a metade deles foi registrada nas últimas seis semanas – a cada sete dias, o mundo registrou 1 milhão de novos casos da doença.

Ainda durante a reunião, a OMS anunciou a criação de um grupo independente para analisar a evolução da pandemia e a resposta dos países contra o coronavírus. O grupo será co-presidido pela ex-primeira-ministra da Nova Zelândia, Helen Clark, e pela ex-presidente da República da Libéria, Ellen Johnson Sirleaf.

Profissionais da saúde

O chefe da agência de saúde da ONU lamentou as milhares de mortes pela pandemia e demonstrou solidariedade aos trabalhadores da linha de frente no combate ao coronavírus.

“Nunca esquecerei as imagens dos profissionais de saúde que usavam máscaras por tanto tempo que tinham marcas e machucados gravados no rosto, salvando vidas e arriscando as suas próprias. Perdemos muitos profissionais de saúde”, disse Tedros Adhanom, diretor-geral da OMS.

A organização também demonstrou preocupação com as vacinas já existentes e com a falta de medicamentos nos países mais afetados pela pandemia.

“Centenas de milhões de crianças correm o risco de perder vacinas de rotina para tuberculose, pneumonia, sarampo, poliomielite, cólera, difteria e outras doenças”, alertou Tedros Adhanom. “Muitos países estão com poucos medicamentos para o HIV.”

Ele reforçou que a cobertura universal de saúde é essencial para a segurança coletiva: “A saúde para todos, que tem sido a marca registrada da OMS há mais de 70 anos, é a resposta”.