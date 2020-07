Durante a coletiva de imprensa semanal da Organização Mundial da Saúde (OMS) desta sexta-feira (10), o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertou que é urgente que fumantes parem de fumar com a pandemia do coronavírus.

“As evidências mostram que as pessoas que fumam são mais vulneráveis que as que não fumam a desenvolverem casos graves da Covid-19”, informou Tedros, lembrando que o tabaco mata cerca de 8 milhões de pessoas.

A Organização lançou nesta sexta um programa gratuito para ajudar mais de 1 bilhão de usuários de tabaco a pararem de fumar e reduzirem os riscos relacionados ao coronavírus.

“Essa iniciativa ajudará as pessoas a acessar gratuitamente os recursos necessários para deixar o tabaco, como terapia de reposição de nicotina e acesso a um profissional de saúde digital para aconselhamento [sobre Covid-19 e nicotina]”, informou o diretor-geral.

Fora de controle

Mais de 12 milhões de casos de coronavírus foram relatados desde o início da pandemia, sendo que metade deles foram relatados somente nas últimas seis semanas.

“Nas últimas 6 semanas, os casos mais que dobraram”, disse Tedros.

Na última quinta-feira (9), durante a reunião dos estados membros, a OMS alertou que a pandemia continua se acelerando pelo mundo e que maioria dos países não conseguiu controlá-la.

“Mais de 544.000 vidas foram perdidas. A pandemia ainda está se acelerando”, alertou Tedros.

Transmissão pelo ar

Na terça (7), a OMS reconheceu que o coronavírus pode ser transmitido pelo ar, e não somente pelo contato com as gotículas expelidas por pessoas infectadas, como vinha afirmando.

A líder técnica para prevenção e controle de infecções da OMS, Benedetta Allegranzi, reconheceu que estão surgindo novas evidências desse risco de contágio pelo ar, mas afirmou que elas não são definitivas e que ainda é preciso reuni-las e interpretá-las.

Allegranzi destacou que a OMS já recomenda que as pessoas evitem ambientes fechados e cheios, mantenham o distanciamento e que usem a máscara em determinadas situações.

Profissionais da saúde

O chefe da agência de saúde da ONU lamentou as milhares de mortes pela pandemia e demonstrou solidariedade aos trabalhadores da linha de frente no combate ao coronavírus.

“Nunca esquecerei as imagens dos profissionais de saúde que usavam máscaras por tanto tempo que tinham marcas e machucados gravados no rosto, salvando vidas e arriscando as suas próprias. Perdemos muitos profissionais de saúde”, Tedros Adhanom, diretor-geral da OMS.

A organização também demonstrou preocupação com as vacinas já existentes e com a falta de medicamentos nos países mais afetados pela pandemia.