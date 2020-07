Brasil e Estados Unidos são considerados zonas de risco em razão da evolução atual da pandemia, o que leva a crer que voos vindos desses dois países podem ser prioritários na aplicação dos testes nos aeroportos franceses. “Estou trabalhando junto com o ministro dos Transportes, Jean-Baptiste Djebbari, para calcular o número de pessoas que serão atingidas pelo dispositivo”, disse Véran.

Os testes vão ser acrescentados no protocolo sanitário em vigor nos aeroportos franceses, que já contam com os controles de temperatura dos passageiros. A Academia Francesa de medicina havia preconizado, no início do mês, o uso dos testes a base de saliva, em complemento aos testes PCR (baseados em coleta de material nas narinas).

Mais testes na população

Os anúncios do ministro da Saúde fazem parte da estratégia da França para evitar uma nova fase de contaminação no país, onde a epidemia já é considerada “sob controle”. Véran, aliás, se mostrou confiante e disse que “a França está pronta para impedir uma segunda onda” e que “nos últimos três meses, o vírus vem regredindo a cada semana”.