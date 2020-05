Política General Eduardo Pazuello torna coronel o “nº 2” interino da Saúde e promove série de nomeações

Por Redação O Sul | 19 de Maio de 2020

Eduardo Pazuello, ministro interino da Saúde Foto: Júlio Nascimento/PR Eduardo Pazuello, ministro interino da Saúde. (Foto: Júlio Nascimento/PR) Foto: Júlio Nascimento/PR

Ministro interino da Saúde desde a saída do oncologista Nelson Teich do cargo, na última sexta-feira (15),o general-de-divisão Eduardo Pazuello designou, nesta terça-feira (19), o coronel Antônio Élcio Franco Filho a ser seu substituto temporário na função que ocupava anteriormente, a de secretário-executivo da pasta.

Franco Filho era secretário-executivo adjunto, já um dos postos mais importantes do ministério, mas originalmente o substituto de Pazuello como “número 2” deveria ser Carlos Alberto Andrade e Jurgielewicz, ainda um nome indicado por Mandetta. Na portaria em que oficializou a mudança, Pazuello dispensou Jurgielewicz de assumir a função.

O cargo de secretário-executivo é considerado o segundo mais importante na hierarquia do Ministério da Saúde. A área é responsável pela supervisão e coordenação das atividades das demais secretarias do ministério e suas entidades vinculadas.

Além da indicação de Franco Filho, o ministro da Saúde interino realizou uma série de outras nomeações em publicações no Diário Oficial da União desta terça-feira, com ao menos nove outros anúncios em cargos menores.

Nome próximo a Pazuello

Antônio Élcio Franco Filho, que passa a ocupar de forma provisória o segundo posto mais importante do Ministério da Saúde, foi anteriormente secretário da Saúde no governo de Roraima. Já na gestão de Nelson Teich, o coronel havia sido nomeado secretário-executivo adjunto da pasta no governo federal, em ato assinado pelo ministro-chefe da Casa Civil, Walter Braga Netto.

Ainda como secretário-adjunto, Antônio Élcio Franco Filho participou de entrevista coletiva do Ministério da Saúde nesta segunda-feira (18) e respondeu a contestações sobre a capacitação de Pazuello para comandar o ministério da Saúde sem a formação médica. O secretário afirmou que “o segredo da gestão é saber usar a equipe” e argumentou que o ministro interino se pautará pelo “corpo técnico de excelência”. do ministério.

