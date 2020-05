Celebridades Luciana Gimenez se declara para o filho: “Pessoa mais amada desse mundo”

Por Redação O Sul | 19 de Maio de 2020

Apresentadora escolheu uma série de fotos ao lado do filho e se derreteu para ele na internet Foto: Reprodução/Instagram

A apresentadora Luciana Gimenez usou o seu perfil no Instagram nesta segunda-feira (18), para se declarar para o filho mais velho, fruto do relacionamento com o cantor Mick Jagger, Lucas Jagger, que completou 21 anos de idade.

Na publicação, a apresentadora escolheu uma série de fotos ao lado do filho e se derreteu para ele na internet.

“Hoje e seu aniversário @lucasjagger, eu já estou chorando antes de começar escrever… Você é a pessoa mais amada desse mundo inteiro, íntegro, engraçado, espirituoso, honesto, companheiro; tudo de bom!!!! A sua vida está apenas começando meu amor! Conte comigo S E M P R E!!!!”, escreveu ela na legenda.

