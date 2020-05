Celebridades Glória Maria relembra tumor e fala sobre morte da mãe

Por Redação O Sul | 19 de Maio de 2020

Apresentadora retirou um tumor no cérebro em novembro do ano passado Foto: Divulgação/TV Globo Apresentadora retirou um tumor no cérebro em novembro do ano passado. (Foto: Divulgação/TV Globo) Foto: Divulgação/TV Globo

A nova temporada do programa “Conversa com Bial”, da TV Globo, estreou na madrugada desta terça-feira (19), e contou com Glória Maria como primeira convidada. Por conta da pandemia do novo coronavírus, a entrevista foi realizada por videoconferência. A apresentadora falou sobre tumor no cérebro, morte da mãe e também sobre o governo brasileiro.

“Meu Deus, que ano impensável é esse em que estamos vivendo. E a vida me pegou de jeito”, desabafou Glória, que em novembro do ano passado descobriu um tumor no cérebro, sendo submetida a cirurgia. “Estava eu em casa, me senti mal depois de um jantar e caí. Fui ao hospital costurar a cabeça e, quando me deram o resultado do exame, tinha dado que eu estava com um tumor no cérebro. Foi como um caminhão passando por cima de mim”, relembrou.

Com 70 anos de vida, Glória Maria se encontra bem de saúde atualmente e em fase final do tratamento. “Graças a Deus eu escapei mais uma vez e já estou terminando a imunoterapia. Como eu sobrevivi, não sei, é só Deus quem sabe”, comemorou.

Além deste susto, Glória passou por outro momento complicado recentemente, como a morte da mãe, Edna Matta, de 89 anos, que ocorreu de forma repentina, enquanto Glória estava em tratamento.

Na véspera do carnaval, a minha mãe passou mal devido a uma insuficiência respiratória, que eu não sei se já era o coronavírus, e, no meio do caminho para o Hospital Pró-Cardíaco, ela morreu”, relembrou a jornalista. “Alguma coisa está acontecendo na minha vida que é muito mais que a pandemia. Está acontecendo tudo ao mesmo tempo”, lamentou.

“Eu não sei se vou ter forças para mais alguma coisa, mas até agora eu estou legal e estou inteira. Na verdade, acho que tudo isso foi uma bênção. Deus me concedeu a graça de ter mais um pedaço de uma vida para conhecer. E, tem outra, do lugar em que a minha mãe está agora, ela pode me ver. Ela sabe de tudo o que está acontecendo comigo e pode me proteger”, completou.

