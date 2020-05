Celebridades Ana Maria Braga usa máscara personalizada: “Acorda menina”

Por Redação O Sul | 19 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Apresentadora exibiu a máscara nas redes sociais Foto: Reprodução/Instagram Apresentadora exibiu a máscara nas redes sociais. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Ana Maria Braga usou as redes sociais nesta segunda-feira (18) para exibir uma máscara personalizada, que ela ganhou de uma fã. Além disso, aproveitou para reforçar o uso do acessório em meio a pandemia do novo coronavírus.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades