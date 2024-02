Política General Heleno é convocado para depor sobre suposto esquema na Abin

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2024

O depoimento do general foi marcado para a próxima terça-feira (6) na sede da PF, em Brasília. Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado O depoimento do general foi marcado para a próxima terça-feira (6) na sede da PF, em Brasília. (Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado) Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado

Ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) durante todo o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, o general Augusto Heleno foi convocado nesta terça-feira (30) para depor no inquérito que apura um suposto esquema de espionagem clandestina dentro da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), a mando do então diretor da agência Alexandre Ramagem. A intimação foi pela Polícia Federal (PF).

A Abin, na época, era subordinada à pasta que o general comandava. Ramagem atualmente é deputado federal. O depoimento do general foi marcado para a próxima terça-feira (6) na sede da PF, em Brasília. Ele irá depor para a equipe que conduz o atual inquérito.

A investigação busca esclarecer se Heleno tinha conhecimento das supostas ilegalidades cometidas supostamente por Ramagem na Abin e quem eram os destinatários dos produtos e relatórios produzidos. O general era o chefe na cadeia hierárquica.

A operação realizada na segunda (29) é uma continuidade da ocorrida na última semana, quando Alexandre Ramagem, ex-diretor da Abin, foi alvo de buscas. Na ocasião, foram apreendidos com eles 6 celulares e 2 notebooks – inclusive um pertencente à Abin.

Os mandados foram expedidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Segundo a decisão, Ramagem usou o órgão para fazer espionagem ilegal a favor da família do ex-presidente Jair Bolsonaro.

