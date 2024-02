Economia Rio Grande do Sul encerra 2023 com saldo positivo de 47,3 mil vagas de emprego

30 de janeiro de 2024

Na comparação com 2022, houve queda de 26,3% na criação de postos de trabalho com carteira assinada. (Foto: Reprodução)

O Rio Grande do Sul encerrou 2023 com saldo de 47,3 mil vagas de emprego com carteira assinada, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego na terça-feira (30). O resultado provém da subtração de 1.376.424 demissões do número de admissões (1.423.819).

O secretário de Trabalho e Desenvolvimento Profissional em exercício, Tiago Cadó, destaca que as ações da pasta contribuíram para o crescimento da oferta de trabalho, refletindo no saldo positivo dos dados do Caged. Ele comemora os números alcançados e diz que o objetivo é melhorar ainda mais em 2024.

“Em 2023, fomos desafiados a criar políticas públicas para auxiliar a iniciativa privada na geração de emprego e renda no Estado. Programas como o RS Qualificação, o +Gestão RS e o MEI RS possibilitaram a qualificação de gaúchos e gaúchas que estão querendo entrar para o mercado de trabalho”, ressalta Cadó.

O setor de serviços liderou as contratações, com o saldo de 43.534 postos de trabalho formais no acumulado do ano. O destaque é para as atividades de informação e comunicação, financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas. Foram 547.834 admissões e 504.300 demissões.

Em seguida, o melhor desempenho foi o do comércio. O setor criou 11.899 vagas em 2023, com 374.160 contratações e 362.261 desligamentos. A agropecuária aparece em terceiro lugar no ranking, com 71.863 admissões e 70.862 demissões, resultando em um saldo de 1.001 vagas de trabalho com carteira assinada.

Grupos populacionais

Em 2023, o saldo foi positivo para as mulheres, com a geração de 25.519 postos, e também para os homens, com 21.875 vagas de trabalho formais criadas. Em relação ao grau de instrução, o destaque é para o nível médio completo (41.460). No que se refere à faixa etária, o saldo é maior entre 18 a 24 anos (46.196).

Brasil

No Brasil, o estoque de empregos formal alcançou 43.928.023 postos de trabalho no ano de 2023. Mesmo com a queda de empregos característica do mês, quando foram perdidos 430.159 postos, devido ao ajuste sazonal realizado em dezembro, no acumulado do ano de 2023 o saldo foi de 1.483.598 postos de trabalho, resultado de 23.257.812 admissões e 21.774.214 desligamentos, um crescimento de +3,5%, positivo nos 5 grandes grupamentos econômicos e nas 27 Unidades da Federação.

Rio Grande do Sul encerra 2023 com saldo positivo de 47,3 mil vagas de emprego

2024-01-30