Por Redação O Sul | 20 de julho de 2020

Nesta segunda-feira (20), a Fábrica da General Motors e do Complexo Industrial Automotivo Gravataí (CIAG), completa 20 anos de história. No ano de 2000, a GM e 19 sistemistas abriram suas portas para trazer avanço tecnológico e econômico para o município de Gravataí e do estado do Rio Grande do Sul. Além disso, Gravataí passou a ser destaque em arrecadação de ICMS, sendo hoje o quarto município que mais arrecada o imposto no estado.

“Desde a implantação do Complexo, passamos por três grandes ampliações com investimento na ordem de R$ 4,5 bilhões. Em poucos anos nos tornamos uma fábrica modelo não apenas para o país, mas para o mundo. O orgulho e engajamento do gaúcho em ser General Motors nos tornou exemplo mundial em produtividade e, com base em nossos pilares de segurança e qualidade”, afirma a vice-presidente, Marina Willisch. Ao todo, a Fábrica de Gravataí já produziu mais de quatro milhões de automóveis e o Onix é o carro mais vendido do país.

O Complexo se tornou aterro zero, no qual possuem 100% da reciclagem dos resíduos industriais, o grupo recebeu diferentes certificações e premiações pela otimização dos recursos naturais.

“Participamos ativamente com ações de voluntariado junto ao município compartilhando nosso conhecimento e apoiando em causas humanitárias tendo clara e real importância de devolver para sociedade o carinho que recebemos há tantos anos”, disse Marina.

