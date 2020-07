Acontece Eduardo Bolsonaro participa do Pampa Debates, da TV Pampa e fala da saúde do pai, o presidente Jair Bolsonaro

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2020

O deputado federal mais votado da história do Brasil, Eduardo Bolsonaro, participou do programa Pampa Debates, que foi ao ar pela TV Pampa, nesta quinta-feira(16).

O filho do presidente da República, Jair Bolsonaro, falou sobre os principais assuntos do momento durante o programa comandado por Paulo Sérgio Pinto e que teve ainda as presenças do deputado estadual, Ruy Irigaray; do promotor de Justiça, Leonardo Giardin e do presidente do Simers (Sindicato Médico do Rio Grande do Sul), Marcelo Matias.

Eduardo foi enfático ao comentar sobre as medidas de distanciamento social: “Eu tenho severas críticas ao confinamento. Até hoje ninguém fez a comprovação científica de que o confinamento é efetivo”.

O deputado federal acredita que é necessário voltar, imediatamente, ao chamado antigo normal. “Vai morrer em casa de fome? Que seja ao menos tentando sobreviver”.

Eduardo abordou ainda o uso da hidroxicloroquina. Segundo o deputado “o que dá certo tem que ser defendido, a economia e a saúde são fatores que andam conjuntamente, uma pessoa que não tem dinheiro para ter uma boa alimentação vai ter o sistema imunológico mais suscetível e não só ao Covid-19, também a outras doenças.”

Ao ser perguntado sobre a saúde do pai, o presidente Jair Bolsonaro, Eduardo se mostrou tranquilo: “Ele está bem, estive com ele há pouco dias, está assintomático e ansioso para voltar ao trabalho”, relatou.

Eduardo Bolsonaro afirmou já estar ambientado ao Rio Grande Sul. Casado com a gaúcha Heloísa, o casal espera o nascimento da primeira filha, Geórgia, previsto para novembro.

