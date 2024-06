Mundo General que liderou tentativa de golpe na Bolívia é condenado a 6 meses de prisão preventiva

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2024

Até o momento, 21 pessoas foram presas pelos acontecimentos, incluindo Zúñiga.

O general boliviano Juan José Zúñiga foi condenado a seis meses de “prisão preventiva” por seu papel na liderança de uma tentativa de golpe contra o governo no início da semana, disse um promotor nessa sexta-feira (28).

A Procuradoria-Geral da Bolívia solicitou a detenção de seis meses e informou que outros órgãos governamentais, incluindo o Ministério da Defesa e o Ministério do Interior, apoiaram o pedido “devido à importância e gravidade dos acontecimentos ocorridos”, afirmou o procurador estadual Cesar Siles.

O ex-chefe das Forças Armadas foi preso na noite de quarta horas depois de ter liderado o frustrado levante que durou algumas horas no qual veículos blindados e um grupo de soldados entraram no Palácio do Governo.

Até o momento, 21 pessoas foram presas pelos acontecimentos, incluindo Zúñiga.

“Esta prisão preventiva que o juiz ordena abrirá sem dúvida um precedente e um bom sinal para que esta investigação possa continuar a avançar”, acrescentou Siles.

O general havia liderado unidades militares que se reuniram na praça principal da capital La Paz, sede do palácio presidencial e do Congresso da Bolívia. Um veículo blindado bateu na porta do edifício para permitir que os soldados entrassem no palácio, na quarta-feira (26).

O ex-chefe do Exército Boliviano havia sido acusado pelo Ministério Público do país pelos crimes de terrorismo e levante armado. Segundo o promotor boliviano, Zúñiga foi indiciado por terrorismo, que acarreta entre 15 e 20 anos de prisão, bem como por revolta armada, que pode levar uma pena de 5 a 15 anos.

Zúñiga disse que estava seguindo uma ordem do presidente Luis Arce, que negou ter qualquer envolvimento ou conhecimento prévio da operação.

