Porto Alegre Gênero, sexualidade, maternidade e feminismo são temas de debate na Feira do Livro de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Maria Homem e Contardo Calligaris. (Foto: Divulgação/ Site Feira do Livro)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta segunda-feira (02), às 19h30, os escritores Maria Homem e Contardo Calligaris vão falar sobre a obra ‘Coisa de menina?’, publicada em 2019 pela editora Papirus. O livro parte da pergunta: “Afinal, o que quer uma mulher?”, questionamento de Sigmund Freud no começo do século XX. A psicanalista Lucia Serrano Pereira será responsável pela mediação da conversa, que será transmitida ao vivo pelo site da Feira do Livro de Porto Alegre.

Descrição do livro: Ao enigma do feminino, os autores afirmam que podemos contrapor o enigma do desejo: de homens, mulheres, lésbicas, gays, trans, neutros e todo o vasto espectro da sexualidade humana. É preciso refletir sobre esse tópico para pensar sobre o que é feminino e o que é ser mulher.

Assim, a pergunta deve ser refeita: o que é e como se revela o desejo? Através de outras questões como por que principalmente a sexualidade e o corpo da mulher foram profundamente recalcados no ocidente? Quais as bruxas que nos perturbam? A que vêm os feminismos e quais nossos impasses hoje?

São esses temas que os psicanalistas Maria Homem e Contardo Calligaris analisam nesse livro, com coragem, franqueza e discernimento. Num mundo que vê o pensamento cada vez mais polarizado, os autores buscam promover a livre reflexão para, assim, repensar o feminino.

Sobre os autores:

Maria Homem é psicanalista e professora da Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP), em São Paulo, e integra o núcleo de pesquisa Diversitas, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, dedicado ao estudo das diversidades, intolerâncias e conflitos sociais. Desde 2018, mantém um canal no Youtube, com mais de 100 mil inscritos, onde posta vídeos novos, semanalmente, sobre psicanálise, literatura, comunicação, cultura, subjetividade e o tempo contemporâneo.

Contardo Calligaris é psicanalista e escritor. Nascido na Itália, veio ao Brasil em 1985 para lançar seu primeiro livro de psicanálise e, mais tarde, acabou fixando residência no país. Ao longo de sua trajetória publicou diversos livros de ensaios, crônicas e romances. Para a televisão, criou a série Psi, exibida pela HBO. Entre 1975 e 1989, morou em Paris, lecionando na Universidade Paris 8 Sorbonne, onde teve aulas com filósofos como Roland Barthes, Michel Foucault e acompanhou os seminários de Jacques Lacan. Contardo é também colunista da Folha de São Paulo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre