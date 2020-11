Bem-Estar Fiocruz afirma que a vacinação contra o coronavírus no Brasil deve começar até março

Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A Fiocruz trabalha com dois projetos de vacina contra a Covid-19 Foto: Reprodução A Fiocruz trabalha com dois projetos de vacina contra a Covid-19. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A presidente da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), Nísia Trindade, disse nesta segunda-feira (02) acreditar que a vacinação contra a Covid-19 no Brasil – com formulação da Universidade de Oxford e da farmacêutica AstraZeneca – comece até março.

“Temos a expectativa de que todo o processo de imunização comece a ser feito no primeiro trimestre de 2021”, afirmou Nísia. Ela explicou que espera iniciar a produção da vacina já em janeiro ou em fevereiro. “A Agência Nacional de Vigilância Sanitária vai acompanhar todo o processo”, ressaltou.

Em agosto, Nísia disse que a produção do imunizante iria começar em dezembro. Na ocasião, foi assinado um acordo entre a Fiocruz, o Ministério da Saúde e a AstraZeneca que previa transferência de tecnologia e 100 milhões de doses produzidas no Brasil.

“Estamos nos preparando para receber 30 milhões de insumos farmacêuticos para 30 milhões de doses da vacina, entre dezembro e janeiro, e estaremos produzindo essas doses de vacina, e receberemos mais 70 milhões de doses logo a seguir, entre fevereiro e junho de 2021”, declarou Nísia em agosto.

A Fiocruz trabalha, no Rio de Janeiro, com dois projetos de candidatas a vacina contra a Covid-19. Nísia não detalhou qual deles vai para a produção.

Um dos projetos é de uma vacina sintética, com base em peptídeos (moléculas) sintéticos do Sars-CoV-2 capazes de induzir a produção de anticorpos específicos e ativar as células T, um tipo de célula de defesa do corpo, contra o coronavírus.

O outro projeto é uma vacina de subunidades, que utiliza pedaços de proteínas capazes de estimular a resposta imune. Essa versão testa diferentes construções da proteína S, que é a que o novo coronavírus usa para infectar as células do paciente. A ideia é que o corpo crie os anticorpos necessários para se defender quando tem contato com essa proteína.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bem-Estar