Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2020

Obras de arte, produtos gastronômicos, fotografias autorais e ensaios fotográficos, entre outros objetos, serão leiloados Foto: Divulgação Obras de arte, produtos gastronômicos, fotografias autorais e ensaios fotográficos, entre outros objetos, serão leiloados. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A segunda edição do leilão beneficente Ajuda Pantanal está marcada para sábado (07) por meio da transmissão de uma live, às 19h, via perfil do Instagram @ajudapantanalpoa.

A iniciativa é fruto da articulação de quatro amigas porto-alegrenses e tem como objetivo arrecadar fundos para o combate aos incêndios no Pantanal e regeneração do bioma. Serão leiloados 40 itens – entre cosméticos naturais da marca Arkana, planners e cupons de desconto da TAG Experiências Literárias, serigrafia do artista visual Celopax, cervejas artesanais da Cervejaria Heilige, entre outros.

O valor será revertido integralmente à causa e beneficiará o coletivo Chalana Esperança (@chalanaesperanca), fundado em setembro deste ano frente ao início das queimadas. Liderado pela bióloga e pós-doutoranda Luciana Leite, o Chalana Esperança atua de forma independente na região. A partir de um financiamento coletivo, arrecadou mais de R$ 150 mil, que foram destinados à compra de um caminhão e um barco para auxílio no combate aos incêndios e monitoramento dos rios, cestas básicas para as comunidades indígenas e ribeirinhas afetadas, EPIs para os brigadistas voluntários e medicamentos para os animais resgatados.

Sobre o leilão beneficente, as responsáveis Ana Musa, Fê Carvalho Leite, Gabriela Burck e Gabriela Guez comentam: “A ideia é que itens de valores diversos sejam negociados para que diferentes públicos possam contribuir. Além disso, a multiplicidade de trabalhos é vitrine de uma economia local vibrante”.

A primeira edição do Ajuda Pantanal foi realizada nos dias 26 e 27 de setembro a partir do engajamento de aproximadamente 50 profissionais e inúmeros compradores que acompanharam as lives de negociação transmitidas pelo perfil do Instagram do projeto. Obras de arte, produtos gastronômicos, fotografias autorais e ensaios fotográficos, cursos, consultorias, itens de decoração e bem-estar, joias e peças de roupa de marcas locais foram alguns dos itens arrematados. Os R$ 5.584 arrecadados foram destinados à Fundação Ecotropica – ONG que atua desde a década de 1980 no Pantanal.

Todas as informações sobre o leilão, incluindo regras e descrições do que será leiloado, estão disponíveis no perfil @ajudapantanalpoa.

