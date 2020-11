O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Luís Roberto Barroso, está nos Estados Unidos, onde atuará como observador convidado das eleições norte-americanas, marcadas para esta terça-feira (03).

Durante a viagem pelo país, Barroso tem compromissos na capital Washington e no Estado de Maryland. Nesta segunda-feira (02), ele participou de um seminário on-line organizado pelo Wilson Center sobre as eleições no Brasil.

Ele também se reuniu com a equipe do Departamento de Cooperação e Observação Eleitoral da OEA (Organização dos Estados Americanos) para debater a Missão de Observação Eleitoral nas Eleições Municipais do Brasil.

Já nesta terça-feira, Barroso vai até o condado de Anne Arundel, em Annapolis, capital do Estado de Maryland, para visitar e observar locais de votação. Ele deve conversar com autoridades eleitorais e mesários. Também está previsto um encontro com o diretor da Divisão de Candidaturas e Financiamento de Campanhas do Conselho Eleitoral de Maryland, Jared DeMarinis.