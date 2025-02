Rio Grande do Sul Geração de empregos: RS teve mais de 1,5 milhão de contratações no ano passado

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2025

Diferença entre admissões desligamentos resultou em saldo positivo de 63.551 postos de trabalho. (Foto: EBC)

De janeiro a dezembro do ano passado, o Rio Grande do Sul contabilizou 1.538.595 admissões e 1.475.044 desligamentos, diferença que levou a um saldo positivo de 63.551 postos de trabalho. O número representa uma alta de 34% em relação ao acumulado dos 12 meses anteriores, quando o resultado foi de 46.574 postos.

A estatística foi divulgada nesta semana pela Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTas). Na base estão os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego.

O desempenho foi puxado pelo setor de serviços (saldo de 36.868 postos), seguido pelo comércio (13.423), construção (6.926) e indústria (6.856). Apenas a agropecuária teve saldo negativo: 521 postos de trabalho a menos que no ano anterior.

Na análise por municípios, os saldos positivos de 2024 tiveram como destaque Porto Alegre (12.994 postos). Depois aparecem Caxias do Sul (6.145), Passo Fundo (5.844), Gravataí (2.391), Cachoeirinha (2.252), Rio Grande (2.194), Santa Cruz do Sul (1.897), Pelotas (1.604), Novo Hamburgo (1.484) e Canoas (1.449).

Já na distribuição por meses, apenas maio e junho apresentaram saldo negativo. Não por acaso, o período coincide com as enchentes recordes e os impactos sócio-econômicos da pior tragédia já ocorrida no Rio Grande do Sul. Confira, a seguir, o desempenho de cada período em 2024.

– Janeiro (saldo de 20.443 postos).

– Fevereiro (saldo de 25.219 postos).

– Março (saldo de 10.411 postos).

– Abril (saldo de 13.111 postos).

– Maio (saldo de -22.023 postos).

– Junho (saldo de -8.604 postos).

– Julho (saldo de 6.647 postos).

– Agosto (saldo de 10.568 postos).

– Setembro (saldo de 10.265 postos).

– Outubro (saldo de 14.123 postos).

– Novembro (saldo de 11.775 postos).

– Dezembro (saldo de -28.384 postos).

Mapa Estratégico

Em parceria com a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), por meio do Departamento de Planejamento Governamental (Deplan) e da Unidade de Coordenação Setorial (UCS), a FGTAS concluiu nesta semana a elaboração de seu Planejamento Estratégico. O documento orientará as ações do órgão até 2030.

Na oportunidade, o diretor-presidente da Fundação, José Scorsatto, agradeceu aos servidores que atuaram no processo de elaboração do planejamento estratégico e ressaltou a importância do trabalho realizado pela FGTAS no Rio Grande do Sul.

A elaboração do documento começou em 2022 e foi organizada pela Assessoria de Planejamento. Nessa etapa foram ouvidos direção e servidores para a definição dos valores, missão e visão. Para estruturação do diagnóstico institucional foi elaborado um questionário, que contou com a participação dos servidores da Fundação e das prefeituras parceiras na execução das ações nas agências FGTAS/Sine.

Em novembro do ano passado, com o resultado do diagnóstico, foram definidos os Objetivos Estratégicos, processo que contou com o apoio técnico do departamento de Planejamento Governamental. Foram realizadas oficinas nas quais se deu início a uma ferramenta de gestão que identificou pontos fortes e fracos da Fundação, bem como oportunidades.

(Marcello Campos)

2025-01-31