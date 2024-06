Inter Base Aérea de Canoas poderá receber voo do Delfín, adversário do Inter na Sul-Americana

Por Redação O Sul | 5 de junho de 2024

Os equatorianos terão de 7 a 9 de junho para utilizar o espaço para pousos e decolagens. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Os equatorianos terão de 7 a 9 de junho para utilizar o espaço para pousos e decolagens. (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil) Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) autorizou, nesta quarta-feira (5), a Base Aérea de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, a operar voos internacionais para transporte exclusivo da equipe de futebol Delfín Sporting Club, do Equador. A equipe enfrenta o Inter pela Copa Conmebol Sul-Americana no sábado (8), a partir das 21h30min, pela 5ª rodada do torneio, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Os equatorianos terão de 7 a 9 de junho para utilizar o espaço para pousos e decolagens.

A portaria também proíbe operações de abastecimento de água e esgotamento sanitário das aeronaves que fizerem o transporte internacional dos jogadores.

Devido à suspensão por tempo indeterminado das operações do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, desde 27 de maio, a Base Aérea de Canoas, que fica a aproximadamente 15 quilômetros da capital gaúcha, tem operado voos comerciais, com transporte aéreo de passageiros e cargas para atender à demanda reprimida provocada pelas fortes chuvas e enchentes no estado.

A partir da próxima segunda-feira (10), a Base Aérea de Canoas terá a operação emergencial dobrada, de 35 para 70 voos semanais, o que equivale a dez voos diários, conforme anúncio feito pelo Ministério de Portos e Aeroportos.

O embarque e desembarque de passageiros na Base Aérea têm sido administrados pela empresa concessionária do Aeroporto Internacional Salgado Filho, a Fraport Brasil, na estrutura operacional montada para ser um terminal no Park Shopping Canoas.

2024-06-05