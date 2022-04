Política Geraldo Alckmin deve ser anunciado como vice na chapa de Lula nesta sexta

8 de abril de 2022

Em 2006, os dois se enfrentaram no segundo turno da eleição presidencial. Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação Em 2006, os dois se enfrentaram no segundo turno da eleição presidencial. (Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação) Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação

O PSB deve oficializar nesta sexta-feira (7) o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin como vice-presidente na chapa de Lula (PT) nas eleições de 2022. O anúncio deve ocorrer durante evento em um hotel na Zona Sul de São Paulo.

O encontro prevê a presença do presidente do PSB, Carlos Siqueira, e da presidente do PT, Gleisi Hoffmann.

No contexto de negociação para a disputa presidencial deste ano, Alckmin e Lula apareceram juntos pela primeira vez no final de 2021, em jantar organizado por grupo de advogados em São Paulo.

Em 2006, os dois se enfrentaram no segundo turno da eleição presidencial. Lula foi reeleito para o segundo mandato.

Histórico

Alckmin se filiou em 23 de março ao PSB. No primeiro discurso após a filiação, o ex-governador de São Paulo defendeu o apoio do partido à candidatura de Lula e disse que o petista é, atualmente, “aquele que melhor reflete o sentimento de esperança do povo brasileiro”.

O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad e o ex-governador do estado Marcio França (PSB) foram os principais articuladores da aliança Alckmin e Lula.

