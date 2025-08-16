Bruno Laux Geraldo Alckmin ganha destaque em meio às negociações no entorno do tarifaço dos EUA

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2025

O desempenho do vice-presidente Geraldo Alckmin em meio às negociações com os Estados Unidos tem agradado lideranças do Planalto. (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

Vice em destaque

O desempenho do vice-presidente Geraldo Alckmin em meio às negociações com os Estados Unidos no entorno do “tarifaço” de Trump tem agradado lideranças do Planalto, incluindo o próprio presidente Lula. Os resultados conquistados na desoneração de diferentes setores e a divulgação dos feitos com destaque ao trabalho conjunto realizado com Lula geraram elogios ao número dois do Executivo entre colegas do governo.

União Progressista

O União Brasil e o Progressistas devem oficializar na próxima terça-feira a formação da federação União Progressista, sob o comando conjunto de Antônio Rueda (União) e do senador Ciro Nogueira (PP-PI). Juntas, as siglas passam a contar com 109 deputados federais e 15 senadores, além do comando de quatro ministérios do governo federal.

Reunião amazônica

O presidente Lula embarca na próxima semana para Bogotá, na Colômbia, onde participará da 5ª Cúpula de Presidentes dos Estados-Partes do Tratado de Cooperação Amazônica. Ao lado de chefes de Estado dos outros sete países que integram o grupo, o líder brasileiro deve assinar uma declaração conjunta sobre prioridades comuns, acordos regionais e medidas para o combate a problemas sociais e do clima na região da Amazônia.

Denúncia célere

Lideranças do Partido Novo protocolaram nesta sexta-feira um projeto que busca conceder celeridade ao julgamento de ministros do Supremo Tribunal Federal por crimes de responsabilidade. Integrado a um pacote de medidas da legenda destinadas ao combate do que chama de “abusos institucionais”, o texto estabelece prazos para que o Senado conceda continuidade a denúncias do gênero que obtiverem apoio da maioria absoluta da Câmara ou do Senado.

Candidaturas avulsas

O STF iniciou nesta sexta-feira o julgamento de um recurso que solicita a inclusão do reconhecimento de candidaturas avulsas nas regras eleitorais brasileiras, de modo a permitir que cidadãos concorram a cargos eletivos sem filiação partidária. Analisado em plenário virtual, o caso decorre de uma ação de dois juristas que tiveram negado o pedido de candidatura avulsa à Prefeitura do Rio de Janeiro em 2016.

Passe livre

Os advogados de Jair Bolsonaro solicitaram nesta sexta-feira ao STF que um grupo de lideranças do PL e da oposição tenha livre acesso à residência do ex-presidente durante a prisão domiciliar. A defesa destaca o papel relevante do ex-mandatário no núcleo político integrado pelas autoridades, para as quais solicita maior flexibilidade em decorrência da significância institucional.

Filtro de visitantes

A pedido de Jair Bolsonaro, todas as solicitações de visita à sua residência durante a prisão domiciliar têm passado pelo filtro pessoal do ex-presidente antes de serem encaminhadas ao STF. O procedimento passou a ser adotado após o ex-mandatário ter se queixado sobre a liberação de visitas de parlamentares com quem não possui tanta proximidade.

Apoio cafeeiro

O Plano Brasil Soberano, apresentado pelo governo federal em resposta ao tarifaço de 50% dos EUA, recebeu apoio do setor de cafeicultura do Brasil. A Associação Brasileira de Cafés Especiais afirma que as medidas permitirão um fôlego pontual ao setor, que seguirá mantendo negociações, alinhando posicionamentos internamente e reforçando a sinergia com as entidades pares do setor privado do café no território norte-americano.

Crise no campo

Articulada pelo deputado Rafael Simões (União-MG), a Comissão de Agricultura da Câmara promoverá audiência pública na próxima terça-feira para debater impactos, desafios e propostas para o aprimoramento do ambiente de negócios do setor agropecuário diante do aumento dos pedidos de recuperação judicial. Simões destaca que o uso do recurso pela categoria tem crescido significativamente nos últimos anos, representando reflexos negativos sobre o crédito, a estabilidade financeira e a sustentabilidade das atividades no campo.

Recompensa para informantes

A Comissão de Segurança Pública da Câmara pode votar na próxima terça-feira o projeto de lei do senador Marcos do Val (Podemos-ES) que regulamenta o pagamento de recompensa a informantes das forças de segurança pública. A matéria garante a esses cidadãos proteção integral contra retaliações e isenção de responsabilidade legal sobre seus relatos, exceto se apresentarem informações ou provas falsas.

Cantinas prisionais

O comércio informal dentro de presídios pode estar com os dias contados diante do avanço de um projeto de lei do deputado Coronel Assis (União-MT) que proíbe a venda de produtos nos estabelecimentos prisionais. O autor do texto, já aprovado pela Comissão de Segurança Pública da Câmara, argumenta que “cantinas” têm sido instrumentalizadas pelo crime organizado como ferramenta de exploração e domínio sobre a massa carcerária, alimentando um ambiente de desigualdade e violência.

Segurança cibernética

A Polícia Civil do RS passou a contar nesta sexta-feira com um Departamento Estadual de Repressão Aos Crimes Cibernéticos, instalado no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. O espaço deve estruturar e centralizar a atuação policial do Estado no combate aos crimes praticados por meios digitais, incluindo fraudes eletrônicas, invasões de sistemas, roubo de dados e disseminação de conteúdos ilícitos na internet.

Pesquisa gaúcha

Por meio da Fapergs, o governo gaúcho publicou nesta sexta-feira o edital do Programa Pesquisador Gaúcho e Fixação de Doutores 2025, que neste ano conta com investimento recorde de R$ 40 milhões. A iniciativa busca apoiar projetos de pesquisa em todas as áreas do conhecimento, que possuam contribuições significativas para avanços científicos, tecnológicos e de inovação.

Cuidado compartilhado

Mais 46 prefeitos de praça de diferentes regiões de Porto Alegre serão nomeados neste sábado pelo prefeito Sebastião Melo, no Museu de Arte do Paço. Os voluntários, que receberão certificado e crachá na cerimônia, assinarão o Pacto de Governança que formaliza a responsabilidade compartilhada entre a comunidade e a prefeitura no cuidado com os espaços públicos da Capital.

Meu Pai Tem Nome

Dezenas de pessoas tiveram acesso aos serviços oferecidos nesta sexta-feira pelo projeto “Meu Pai Tem Nome”, em Porto Alegre, destinado à garantia do reconhecimento formal da paternidade àqueles que não têm o nome do pai no registro de nascimento. Organizado pela Defensoria Pública do Estado, o mutirão contou com ações de orientação jurídica, coleta para exames de DNA, sessões de mediação familiar e oficinas sobre parentalidade responsável.

* Instagram: @obrunolaux

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

