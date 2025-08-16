Colunistas Presidente Fernando Lemos anuncia aumento do lucro líquido do Banrisul e afirma que “nosso foco são as pessoas”

Por Flavio Pereira | 16 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Presidente do Banrisul, Fernando Lemos anunciou ontem aumento do lucro líquido da instituição, que no primeiro semestre deste ano cresceu 42,4% em relação ao mesmo período de 2024. (Foto: Arquivo pessoal)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

“Vamos direcionar todas as nossas forças ao atendimento dos clientes”, afirmou ontem o presidente do Banrisul. Fernando Lemos apresentou os dados do semestre, com lucro líquido de R$ 619,2 milhões, crescimento de 42,4% ou R$ 184,3 milhões frente ao resultado do mesmo período de 2024. Com relação ao segundo trimestre de 2025, o lucro líquido do Banco totalizou R$ 377,7 milhões, elevação de 56,4% frente ao primeiro trimestre deste ano, puxado principalmente pelo crescimento da margem financeira e pelo comportamento favorável das perdas líquidas esperadas associadas ao risco de crédito. O banco registrou margem financeira de R$ 1,640 bilhão no período, alta de 6,4%, que segundo o Banrisul, reflete um crescimento das receitas com juros mais expressivo que o aumento das despesas com juros. Fernando Lemos anunciou ainda o plano de abrir duas novas agências no centro de Porto Alegre com ênfase na pessoa física. Após o anúncio oficial dos dados positivos do balanço semestral, o presidente do Banrisul conversou com o colunista:

“Ao longo do primeiro semestre de 2025, mantivemos como prioridade o foco em inovação e na proximidade com nossos clientes. As máquinas, as inteligências artificiais têm que ter um foco em favor das pessoas. Esse é o papel indutor do banco”, afirmou Fernando Lemos.

Sebastiao Melo diz que segurança pública é o grande desafio do País

O prefeito de Porto Alegre Sebastião Melo anunciou ontem que o efetivo da Guarda Municipal passará a receber um salário melhor e a possibilidade de chegar ao topo da carreira. Melo fez o anúncio ao sancionar a lei que cria a Guarda Municipal Metropolitana de Porto Alegre, instituindo o plano de carreira da corporação. O prefeito disse ao colunista que, nos limites do orçamento, tem investido na segurança da capital, citando a nomeação de mais 100 guardas municipais. “Já tínhamos nomeado outros 60. Com isso, ganha a cidade”, afirmou. Para Sebastião Melo, Segurança Pública hoje é a principal reivindicação da sociedade:

“Segurança pública é o principal desafio do país. No ponto de vista municipal não é só colocar polícia na rua: precisamos de uma cidade bem iluminada, praças bem cuidadas, espaços públicos bem iluminados, praça bem cuidada, espaços públicos bem conservados e política social. Mas também é preciso a força de segurança pública. Estamos fazendo a nossa parte, mas o nosso orçamento é limitado. Por esta razão precisamos fazer esse trabalho integrado com as outras forças do estado”, afirmou Melo.

Governo Trump desmascara o programa Mais Médicos, que patrocinou trabalho escravo

O Departamento de Estado dos EUA ampliou as medidas para revogar vistos de brasileiros ligados à implementação do programa Mais Médicos no Brasil, um formidável sistema que ao longo de muitos anos utilizou trabalho escravo de profissionais da saúde como pretexto para mandar dinheiro à ditadura cubana. Entre 2013 e 2019, estima-se que a OPAS (Organização Panamericana de Saúde), que fez a intermediação do esquema, recebeu cerca de US$ 75 milhões e o governo cubano embolsou US$ 1,3 bilhão. Cada médico recebia R$ 12 mil, mas 70% desse valor era repassado para a ditadura cubana.

Jair Bolsonaro acabou o Mais Médicos?

A narrativa dos apoiadores da ditadura cubana é de que o ex-presidente Jair Bolsonaro acabou com o programa que supria o Brasil de médicos sem custo para as prefeituras. Na verdade, Bolsonaro propôs que o salário fosse pago diretamente aos médicos, sem intermediários. A ditadura de Cuba preferiu cancelar o programa, pois pelo sistema de pagar diretamente aos médicos, deixaria de lucrar com a exploração do trabalho escravo dos profissionais de saúde.

Governo abre período para parcelamento de dívidas antigas de IPVA

Confirmando a informação antecipada a esta coluna na terça-feira pelo governador Eduardo Leite, a Secretaria da Fazenda abriu ontem o período de adesão ao Acordo Gaúcho para regularizar dívidas antigas de IPVA. Empresas e pessoas físicas podem aderir on-line, com descontos em multas e juros e parcelamento em até 12 vezes, até 15 de dezembro de 2025, de forma totalmente on-line pelos portais da Receita Estadual. A iniciativa viabiliza a aplicação da lei nº 16.241/2024, que foi proposta pelo deputado estadual Marcus Vinícius de Almeida.

Rui Costa defende “coesão de país” e estratégias claras para superar incertezas econômicas globais

A propósito das notícias sobre os projetos de desenvolvimento do governo federal em andamento, em especial após a vigência das tarifas impostas pelos Estados Unidos, esta coluna recebeu da Casa Civil da presidência a República, a seguinte nota:

“O ministro da Casa Civil, Rui Costa, defendeu nesta sexta-feira (15) que o Brasil desenvolva um projeto de Estado capaz de superar diferenças e focar em um horizonte de desenvolvimento e inclusão.

“Nós não podemos confundir o interesse nacional com o interesse familiar de ninguém, nem com ideologias, ódios ou paixões, sejam elas de que natureza forem. É preciso, mesmo tendo opiniões diferentes, que consigamos enxergar um horizonte para este país e para esta Nação. E isso só será possível se o conjunto da sociedade brasileira — independentemente de quem vota ou da preferência partidária — puder se sentar, em fóruns cada vez mais frequentes, para estabelecer consensos e objetivos comuns”, declarou.

Ao citar o cenário desafiador para o comércio mundial, marcado pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos, Rui Costa lembrou que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva jamais deixou de dialogar com o setor produtivo brasileiro. Segundo ele, o modelo adotado no primeiro mandato de Lula — de diversificar as relações econômicas — foi bem-sucedido: em 2003, os Estados Unidos respondiam por 26% das exportações brasileiras; hoje, representam apenas 12% desse mercado.

“O Brasil precisa construir essa coesão para que possamos competir e cooperar com o mundo. É por isso que temos uma estratégia clara de buscar a cooperação Sul-Sul e ampliar parcerias capazes de transferir tecnologia e conhecimento”, ressaltou.

* Instagram: @flaviorrpereira

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/presidente-fernando-lemos-anuncia-aumento-do-lucro-liquido-do-banrisul-e-afirma-que-nosso-foco-sao-as-pessoas/

Presidente Fernando Lemos anuncia aumento do lucro líquido do Banrisul e afirma que “nosso foco são as pessoas”

2025-08-16