Política Geraldo Alckmin teve encontro no domingo com prefeitos das cidades atingidas pelo ciclone

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Alckmin viajou acompanhado de uma comitiva de ministros, secretários e assessores do governo federal. Foto: Cadu Gomes/VPR Alckmin viajou acompanhado de uma comitiva de ministros, secretários e assessores do governo federal. (Foto: Cadu Gomes/VPR) Foto: Cadu Gomes/VPR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, anunciou neste domingo (10), durante encontro com prefeitos de cidades atingidas pelo ciclone no Rio Grande do Sul, ajuda de R$ 741 milhões para a recuperação dessas localidades. Alckmin viajou acompanhado de uma comitiva de ministros, secretários e assessores do governo federal.

O grupo passou pelos municípios de Roca Sales e Muçum. Roca Sales, de 11,5 mil habitantes no Vale do Taquari, está entre os mais afetados pelas fortes chuvas no estado. Alckmin foi até o hospital de campanha do município e fez uma caminhada para analisar os estragos do evento climático.

A prefeitura de Muçum decretou calamidade pública na última quarta-feira (6). Parte das vias de acesso ao município continua bloqueada e sem condições de acesso de veículos.

Voluntários de outras cidades convocados para atuar na limpeza e reconstrução de Muçum estão sendo orientados a deixar os carros na entrada da cidade e entrar na localidade a pé. Os recursos oriundos do Palácio do Planalto envolvem tanto atividades de busca e salvamento, que vêm sendo feitas desde o início da semana, quanto as iniciativas voltadas para restabelecer estruturas, reconstruir as cidades e levar ajuda humanitária às vítimas.

“Temos três desafios aqui. O primeiro era salvar vidas; buscar pessoas. Continua o trabalho hospitalar, de saúde. O segundo é reconstruir as cidades. Visitamos vários municípios. É impressionante a violência das águas. A terceira é a economia. Salvar o emprego. Recuperar a economia. Encaminhar projetos”, listou Geraldo Alckmin, durante coletiva de imprensa em Lajeado, no campus da Universidade do Vale do Taquari (Univates), ao lado do governador do estado, Eduardo Leite, de dezenas de prefeitos, de empresários gaúchos.

Ao todo, 88 municípios gaúchos tiveram danos provocados pela forte chuva. Destes, 79 já tiveram a situação de emergência reconhecida pelo governo.

Participam da comitiva os ministros da Defesa, José Múcio; da Saúde, Nísia Trindade; da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes; do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira; da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Paulo Pimenta; do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias; das Cidades, Jader Filho; e do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, além de representantes de outros ministérios e órgãos federais.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/geraldo-alckmin-teve-encontro-no-domingo-com-prefeitos-das-cidades-atingidas-pelo-ciclone/

Geraldo Alckmin teve encontro no domingo com prefeitos das cidades atingidas pelo ciclone

2023-09-10