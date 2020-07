Política Geraldo Alckmin vira réu por caixa dois, corrupção e lavagem de dinheiro

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:











Alckmin passa a responder a ação por suposto caixa dois pago pela Odebrecht nas campanhas de 2010 e 2014. Foto: Reprodução Alckmin passa a responder a ação por suposto caixa dois pago pela Odebrecht nas campanhas de 2010 e 2014. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), virou réu por por falsidade ideológica eleitoral (caixa dois), corrupção passiva e lavagem de dinheiro nesta quinta-feira (30). A Justiça Eleitoral de SP aceitou a denúncia do Ministério Público contra o ex-governador.

A defesa de Alckmin afirmou que “a denúncia ora recebida pelo Poder Judiciário dará a oportunidade que foi até agora negada ao ex-governador Geraldo Alckmin de se defender e de contraditar as falsas e injustas acusações de que está sendo vítima e, principalmente, de provar a sua improcedência”.

Já o PSDB estadual informou que “reitera sua confiança na idoneidade do ex-governador Geraldo Alckmin. “Acreditamos na Justiça e temos convicção de que, ao final do processo, os fatos serão devidamente esclarecidos”, afirmou Marco Vinholi, presidente do partido em São Paulo.

Geraldo Alckmin é acusado pelo Ministério Público de receber R$ 11,3 milhões da Odebrecht durante as campanhas eleitorais de 2010 e 2014 ao governo do Estado de São Paulo pelo PSDB. O ex-governador foi citado por três delatores do grupo. Segundo o MP, Alckmin recebeu os recursos sob o uso de diversos codinomes, como “pastel”, “pudim” e “bolero”.

A denúncia foi aceita pelo juiz Marco Antonio Martin Vargas, titular da 1ª Zona Eleitoral da capital paulista. O magistrado afirma que a denúncia tem “indícios suficientes de materialidade”.

Nota da defesa de Alckmin

“A denúncia ora recebida pelo Poder Judiciário dará a oportunidade que foi até agora negada ao ex-governador Geraldo Alckmin de se defender e de contraditar as falsas e injustas acusações de que está sendo vítima e, principalmente, de provar a sua improcedência. Por esta nota, em respeito à opinião pública e à confiança da sociedade, de que sempre foi merecedor, lamenta essa injusta e indevida exposição, confiante de que, ao final do processo, a verdade e a justiça prevalecerão, pois nunca recebeu valores a título de contribuição de campanha eleitoral que não tenham sido devidamente declarados nos termos da legislação vigente, nem tampouco praticou qualquer ato de corrupção, como, aliás, nunca fez durante mais de 40 anos de vida pública.”

Nota do PSDB de SP

“O Diretório Estadual do PSDB-SP reitera sua confiança na idoneidade do ex-governador Geraldo Alckmin. Em seus mais de 40 anos de vida pública, Alckmin manteve uma postura de retidão e respeito à lei sem jamais abrir mão dos princípios éticos e de seu compromisso em servir ao setor público e ao cidadão. Acreditamos na Justiça e temos convicção de que, ao final do processo, os fatos serão devidamente esclarecidos. Marco Vinholi – Presidente Estadual do PSDB-SP”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política