Grêmio Gerdau oficializa patrocínio às categorias de base do Grêmio

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Parceria com foco nas categorias sub-17 e sub-20 foi oficializada durante evento realizado nesta quarta-feira (8), na Arena Foto: Renan Jardim/Grêmio FBPA Parceria com foco nas categorias sub-17 e sub-20 foi oficializada durante evento realizado nesta quarta-feira (8), na Arena. (Foto: Renan Jardim/Grêmio FBPA) Foto: Renan Jardim/Grêmio FBPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Gerdau, maior empresa brasileira produtora de aço, é a nova patrocinadora do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, um dos clubes de futebol mais vitoriosos do País. A parceria foi oficializada durante evento realizado nesta quarta-feira (8), na Arena do Grêmio.

O encontro contou com a participação de André Bier Gerdau Johannpeter, vice-presidente do Conselho de Administração da Gerdau, Alberto Guerra, presidente do Grêmio, e representantes das organizações.

Sub-17 e Sub-20

Com início em janeiro deste ano, o patrocínio tem como foco as categorias de base Sub-17 e Sub-20 do Tricolor Gaúcho. A marca da Gerdau já ganhou exposição no uniforme do Grêmio nas costas da camisa e na parte frontal dos calções nos jogos disputados pelo time gaúcho na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2023, o maior campeonato de base da categoria no Brasil.

Com o patrocínio, a Gerdau visa reforçar os laços com o seu estado de origem e viabilizar oportunidades de inclusão social a jovens talentos por meio do esporte. “É com muita alegria que iniciamos essa parceria com o Grêmio, que completa 120 anos de história este ano, renovando o nosso vínculo com o Rio Grande do Sul, estado em que a Gerdau nasceu há 122 anos. Também reafirmamos nosso compromisso com o desenvolvimento socioeconômico das regiões em que estamos presentes, também por meio do esporte”, afirma Johannpeter.

O presidente do Grêmio destacou a parceria para reforçar o processo de formação das categorias de base e a importância de duas marcas tão importantes para essa realização: “Hoje, firmamos a parceria entre Grêmio e Gerdau, neste momento, com um projeto nas categorias de base. Estamos no início de um relacionamento, sempre de portas abertas. Que seja uma parceria de muito frutos para todos e com muitos títulos. Gerdau é uma empresa com 122 anos que se junta ao Grêmio com seus 120 anos. Uma empresa com uma família, em sua maioria gremista. Essa parceria nos deixa muito feliz, pois somos todos da mesma terra e ganhamos o mundo com nossas marcas. Fico agradecido com essa atenção aos jovens atletas, aperfeiçoar nossos diamantes para torná-los profissionais e cidadãos cada vez melhores”, falou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gerdau-patrocinio-categorias-base-gremio/

Gerdau oficializa patrocínio às categorias de base do Grêmio