Geromel passa por artroscopia no joelho e inicia fisioterapia no Grêmio

Após ser constatada lesão, o zagueiro Pedro Geromel passou por uma artroscopia no joelho esquerdo nesta sexta-feira (06). O procedimento transcorreu corretamente e o jogador já inciou o fisioterapia. O Grêmio ainda não deu um prazo para o retorno do defensor aos gramados.

Durante o treinamento de quinta-feira (05), Geromel sentiu um desconforto e teve que ser ajudado pelos companheiros para deixar o campo do CT Presidente Luiz Carvalho.

Sem o ídolo gremista, o técnico Renato Portaluppi tem cinco defensores para a posição: Kannemann, que já deve estar entre os titulares, Bruno Alves, Natã, Bruno Uvini e Gustavo Martins para o começo da temporada.

Confira a nota do Grêmio:

“O Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio informa que o zagueiro Pedro Geromel foi submetido a uma cirurgia de artroscopia, na última noite, para correção de lesão meniscal no joelho esquerdo. O procedimento foi realizado pelo doutor Geraldo Schuck, com acompanhamento de profissional médico do clube.