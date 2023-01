Inter Inter e Taison entram em acordo para rescisão do contrato

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O alto salário e ter perdido espaço no elenco de Mano Menezes foram alguns dos fatores que pesaram para a saída do jogador Foto: Divulgação/Inter O alto salário e ter perdido espaço no elenco de Mano Menezes foram alguns dos fatores que pesaram para a saída (Foto: Divulgação/Inter) Foto: Divulgação/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter comunicou neste sábado (07) que Taison não é mais jogador do time. O clube e atleta rescindiram o contrato em comum acordo. O camisa 7 tinha vínculo com o Colorado até abril de 2023, mas recebeu uma proposta de um clube do exterior e preferiu a saída.

O jogador deve assinar contrato com o PAOK, da Grécia, por um ano e meio. Taison foi contratado na temporada de 2021 para ser um líder no vestiário e ser o jogador referência. O meia não conseguiu corresponder às expectativas em sua segunda passagem pelo clube.

Um dos motivos para o encerramento de contrato foi o seu alto salário e ter perdido espaço no grupo do técnico Mano Menezes. Na última temporada, o meia-atacante fez 34 partidas, quatro gols e quatro assistências. Durante o ano, Taison sofreu com problemas pessoais e duas lesões musculares.

Greve

O jogador ainda foi taxado pela torcida como o atleta que começou a greve dos jogadores do Inter por atraso nos pagamentos. Mesmo Taison afirmando que não partiu dele a ideia da pausa nas atividades, a torcida não perdoou o jogador.

Com 34 anos, Taison deixa o Inter com 200 jogos com a camisa Colorada, com 44 gols, uma Libertadores da América, Sul-Americana e dois títulos estaduais.

Confira a mensagem de despedida do Inter

Multicampeão, Taison fez sua segunda passagem com a camisa vermelha e completou 200 jogos na última partida do ano passado. Além dos 44 gols e 23 assistências, o atleta estará para sempre na história do Clube pela contribuição e identificação com o Colorado. Obrigado, Taison! pic.twitter.com/OTXRd3t98V — Sport Club Internacional (@SCInternacional) January 7, 2023

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter