Saúde Covid-19: Ministério da Saúde renegocia prazos de entrega de vacinas pediátricas

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Ministério comprou mais de 750 mil doses de CoronaVac Foto: Reprodução Ministério comprou mais de 750 mil doses de Coronavac (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Ministério da Saúde assinou esta semana um aditivo para a compra de mais 750 mil doses da vacina contra a Covid-19 CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan. Um novo aditivo, segundo a pasta, deve ser assinado nos próximos dias, garantindo a compra de um total de 2,6 milhões de doses.

As primeiras doses, de acordo com o ministério, devem ser entregues na próxima semana e distribuídas aos estados para a vacinação de crianças de 3 a 11 anos. “A pasta segue em tratativas com os laboratórios para garantir mais imunizantes para o público infantil o mais breve possível”.

Doses pediátricas pendentes

Na sexta-feira (06), a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, Ethel Maciel, confirmou que o ministério está em tratativas com o laboratório fabricante para sanar o desabastecimento de vacinas pediátricas contra a Covid-19. A prioridade da pasta, segundo ela, é normalizar o fluxo de distribuição e aumentar as coberturas vacinais.

“Recebemos o ministério com desabastecimento de vacinas infantis. Entramos em contato com a Pfizer e vamos resolver o problema da entrega até o fim de janeiro”, disse.

Dados do ministério mostram que há cerca de 3,2 milhões de doses para crianças de 6 meses a 4 anos pendentes de entrega. Quanto ao público de 5 a 11 anos, há previsão de pouco mais de 4 milhões de doses pendentes e que também terão prazo de entrega renegociado. O fornecimento para público acima de 12 anos está em dia.

Média móvel

Boletim da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) aponta que o Brasil voltou a registrar queda na média móvel de casos e mortes por Covid-19. Nesta sexta-feira, a variação de casos baixou em mais 39%, enquanto as mortes pela doença registraram queda de 7% na média móvel.

O cálculo é feito observando a variação percentual das médias móveis em um intervalo de 14 dias. Ou seja: a média móvel do dia 14 de cada mês, por exemplo, será comparada com a do dia 1º. O boletim revela também queda nos casos de Srag (Síndrome Respiratória Aguda Grave) em praticamente todas as faixas etárias da população adulta.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde