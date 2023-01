Rio Grande do Sul Municípios gaúchos recebem R$ 2,7 milhões para a perfuração de poços

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O objetivo é mitigar os danos causados pela estiagem que atinge o Estado Foto: Divulgação O objetivo é mitigar os danos causados pela estiagem que atinge o Estado. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Para promover o acesso à água e mitigar os danos causados pela estiagem, o governo do Rio Grande do Sul destinou R$ 2,73 milhões para a perfuração de mais 39 poços artesianos em 39 municípios.

Cada cidade recebeu R$ 70 mil para a execução das obras, cujo aporte é proveniente do Programa Avançar. Esses municípios entregaram toda a documentação necessária e, com isso, tiveram o plano de trabalho analisado e aprovado pelo Departamento de Poços e Redes da Secretaria de Obras, habilitando-se para receber o benefício. A partir de agora, as prefeituras têm prazo de um ano para concluir licitação e contratar os serviços.

De 2019 a 2022, foram destinados R$ 27,44 milhões para essa finalidade (R$ 10,9 milhões provenientes do Avançar), que beneficiarão cerca de quase 30 mil famílias. Os recursos são liberados diretamente aos municípios, que precisam prestar contas de todas as etapas do plano de trabalho ao governo.

Municípios contemplados:

Alto Alegre

Arroio do Tigre

Barão do Triunfo

Barros Cassal

Bom Princípio

Cacique Doble

Caraá

Constantina

Coqueiro Baixo

Dom Feliciano

Erechim

Independência

Jacutinga

Lavras do Sul

Machadinho

Manoel Viana

Marques de Souza

Montauri

Muçum

Muliterno

Nova Bassano

Pareci Novo

Pedras Altas

Porto Xavier

Progresso

Relvado

Rio dos Índios

Salvador das Missões

Santa Clara do Sul

Santa Maria

Santa Tereza

Santo Ângelo

São Valério do Sul

Severiano de Almeida

Tabaí

Três Arroios

Três Coroas

Três Passos

Tuparendi

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul