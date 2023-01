Rio Grande do Sul Conselho Regional de Medicina do RS afirma que é contra a retomada do Programa Mais Médicos

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2023

Segundo o Cremers, o RS já possui médicos suficientes para atender toda a sua população Foto: Divulgação Segundo o Cremers, o RS já possui médicos suficientes para atender toda a sua população. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Cremers (Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul) afirmou que é contrário à possível retomada do Programa Mais Médicos no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“O Rio Grande do Sul já possui médicos suficientes para atender toda a sua população. São mais de 37.000 médicos ativos registrados no Cremers. Somente em 2022, 2.764 profissionais se inscreveram no Conselho e tornaram-se aptos a atuar no Estado. O RS conta com 20 escolas de medicina de excelência, que formam ótimos profissionais, garantindo um atendimento de qualidade aos gaúchos – o que não seria possível assegurar com a atuação de médicos formados no exterior sem a devida revalidação do diploma”, afirmou a entidade em nota divulgada na sexta-feira (06).

“A inscrição como médico no Estado, assim como a revalidação do diploma, são etapas fundamentais para que médicos vindos de outros países atuem de forma regular e garantam a prática da boa medicina. O Cremers é a favor da atuação de profissionais formados no exterior, desde que cumpram todos os requisitos legais”, completou o conselho.

