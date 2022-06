Cultura Gibiteca BPE celebra Mês do Orgulho LGBTQIAP+ com programação especial

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2022

Criada pela Biblioteca Pública do Estado do RS em novembro de 2021, a Gibiteca possui um acervo com mais de oito mil itens. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Em junho, Mês do Orgulho LGBTQIAP+, a Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul, instituição da Secretaria da Cultura (Sedac), preparou, por meio da Gibiteca BPE, uma programação especial para comemorar a diversidade também no universo dos quadrinhos. Nesta sexta-feira (24), às 18h30, a Gibiteca BPE apresenta o bate-papo “Para que servem os super-heróis gays?”.

A conversa terá a presença de Adri A., quadrinista e criador do super-herói gay Cara-Unicórnio; J. R. Weingartner Jr., professor e quadrinista criador da série “Seja Meu Herói”; e Christian Gonzatti, professor e pesquisador, doutor em Ciências da Comunicação pela Unisinos e criador da plataforma Diversidade Nerd. A mediação será de Guilherme Smee. Após o painel, haverá uma sessão de autógrafos com os convidados, que estarão lançando novas obras. Christian Gonzatti vai lançar o livro “Pode um LGBTQIA+ ser super-herói no Brasil?” e Adri A. o mais recente volume de “Cara-Unicórnio”.

O objetivo do encontro é refletir sobre as polêmicas contemporâneas envolvendo os super-heróis, discussão importante para destacar a orientação sexual destes personagens tão populares nos filmes, séries e histórias em quadrinhos. “Eventos de quadrinhos sempre são oportunidades para conectar autores e público. Conhecer quem está por trás daquelas produções e descobrir novas séries e histórias. Artistas LGBTQIAP+ precisam ainda mais estar presentes para mostrar aos leitores que há HQs que representam toda a diversidade humana e que todas, todos, todes têm espaço”, explica o quadrinista J. R. Weingartner Jr.

No mesmo dia, a Gibiteca abre a Mostra de Quadrinhos Queer, com curadoria de Guilherme Smee e parceria com a Gibiteca de Santos (SP). A exibição simultânea acontece de 24 de junho a 24 de julho, trazendo alguns dos trabalhos de quadrinistas LGBTQIAP+ que foram publicadas no livro “Quadrinhos Queer”, da Editora Skript, organizado por Ellie Irineu, Gabriela Borges e Guilherme Smee, em 2021.

“A exposição é uma forma de popularizar este trabalho que traça um panorama dos criadores LGBTQIAP+ de histórias em quadrinhos brasileiros, mostrando que além de diversa na representatividade, essa produção é diversa em conteúdo e intencionalidade”, diz Guilherme Smee, um dos editores da Quadrinhos Queer e curador da Gibiteca BPE.

Para o ilustrador e quadrinista Adri A., eventos como esse contribuem para promover e dar visibilidade a obras com protagonismo de uma comunidade que tende a ser invisibilizada. “Conhecer essas obras com histórias que apresentam diferentes identidades e realidades é importante para a sociedade como um todo. Então, quanto mais desses eventos e mais dessas obras, melhor para todo mundo”, conclui.

