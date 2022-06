Cultura Programação do Mês do Orgulho LGBTQIAP+ da CCMQ recebe o espetáculo teatral “Você Dorme Quando a Noite Cai?”

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2022

As sessões acontecem no Teatro Carlos Carvalho, no 2º andar da CCMQ, de 1º a 3 de julho. Foto: Ricardo Meine Foto: Ricardo Meine

A Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ), instituição da Secretaria da Cultura (Sedac), recebe, nos dias 1º, 2 e 3 de julho, o espetáculo teatral “Você Dorme Quando a Noite Cai?”. A peça, relacionada à agenda do Mês do Orgulho LGBTQIAP+, trata das formas de violência perpetradas contra sujeitos da comunidade, no caso, um casal de lésbicas. As sessões acontecem no Teatro Carlos Carvalho, no 2º andar da CCMQ (R. dos Andradas, 736 – Centro Histórico), na sexta-feira, às 21h, no sábado e no domingo, às 19h e 21h.

O espetáculo coloca o público como testemunha do que está ocorrendo com as mulheres na narrativa através do WhatsApp. Sentados à mesa de jantar e pelas telas dos celulares, a plateia observa um casal lésbico ser perseguido por um homem anônimo – há a possibilidade de que uma tragédia se desenrole diante do espectador e ele é provocado a responder a pergunta que dá título à obra: se fosse com você, você dormiria quando a noite chegasse?

A montagem tem direção de Daniel Colin, pesquisador e militante da causa LGBTQIAP+, que também colabora com a dramaturgia do espetáculo em conjunto com as atrizes Bruna Casali e Natasha Villar. “Propus que a peça tivesse um clima tenso, quase de filme de terror, como uma forma do público se sensibilizar com o horror que é ser perseguido e atacado pelo simples fato de amar”, comenta o diretor.

Todos os artifícios cênicos – iluminação, sonoplastia, vídeo e operação de mídias sociais – são executados na presença do público, tornando o espetáculo ainda mais envolvente e imersivo. Para reforçar a atmosfera intimista proposta pela direção, cada sessão permite a entrada de apenas quarenta pessoas.

