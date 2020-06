Acontece Gilberto Porcello Petry é reeleito para nova gestão na Fiergs

Por Redação O Sul | 9 de junho de 2020

Presidente Gilberto Porcello Petry. Foto: Dudu Leal/Divulgação Presidente Gilberto Porcello Petry. (Foto: Dudu Leal/Divulgação) Foto: Dudu Leal/Divulgação

Gilberto Porcello Petry foi reeleito por unanimidade para representar 110 sindicatos e indústrias gaúchas em mais uma gestão, de 2020 a 2023, à frente da Fiergs/Ciergs (Federação e do Centro das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul). As eleições, em chapa única, ocorreram ao longo desta terça-feira (9), na sede da entidade, com votação presencial e atendendo aos protocolos de contingência diante da Covid-19. “Encabeço essa chapa com muita honra, e agradeço a presença de vocês, estou muito satisfeito que tenham se deslocado até aqui”, disse o presidente, ao se dirigir aos colegas de diretoria.

O industrial Gilberto Porcello Petry assumiu, no dia 18 de julho de 2017, a sua primeira gestão: 2017/2020. Em 2018, foi eleito e empossado vice-presidente da CNI (Confederação Nacional da Indústria). No dia 14 de janeiro de 2019, assumiu a presidência do Conselho Deliberativo do Sebrae/RS. Também preside o Sinmetal-RS (Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico e Eletrônico).

Nesta terça-feira, foi reeleito para uma segunda gestão consecutiva e o exercício do cargo incumbe também continuar administrando o Sesi-RS (Serviço Social da Indústria), o Senai-RS (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) e o IEL-RS (Instituto Euvaldo Lodi do Rio Grande do Sul).

Diretor presidente da Weco S/A, indústria de equipamento termo-mecânico, de Porto Alegre, Petry também participa como dirigente ou conselheiro de mais quatro empresas no Rio Grande do Sul. É formado pela UFRGS em Ciências Econômicas e Administração de Empresas.

