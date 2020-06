Rio Grande do Sul Após escapar de abordagem policial, um foragido manteve refém por quatro horas uma criança no Interior do Estado

Por Redação O Sul | 9 de junho de 2020

Incidente em Passo Fundo foi encerrado com a rendição do suspeito. (Foto: Divulgação/BM)

Foragido após violar a prisão domiciliar concedida no âmbito das medidas de combate à pandemia de coronavírus, um detento manteve refém um menino de 11 anos durante quatro horas nesta terça-feira (9) em uma casa no bairro Vera Cruz, em Passo Fundo (Região Norte do Estado). A criança foi libertada e ele se entregou à Polícia Civil após tratativas com a participação de um familiar do fugitivo e de um advogado.

O incidente começou no final da manhã, quando o homem escapou de uma abordagem policial e se refugiou, aleatoriamente, na residência de uma família, relatando ter sido vítima de um assalto. A proprietária pediu que ele deixasse o local mas foi empurrada para fora, junto com a filha caçula. O suspeito ficou então no interior da casa, junto com o outro filho dela, de 11 anos.

A Polícia Civil e a Brigada Militar foram então acionadas e deu-se início a uma negociação que só teria um desfecho por volta das 15h. “Eu vi aquele homem, que eu não conhecia, com a faca-de-serrinha no pescoço do meu menino”, contou a mulher. O foragido então exigiu a presença de sua mãe, de um advogado criminalista e de veículos da imprensa, só se entregando após receber garantias de integridade física. Com exceção do aspecto psicológico, a criança não sofreu ferimentos.

Segundo as autoridades, o invasor estava em Passo Fundo para visitar parentes, o que configurava violação do regime domiciliar com a qual foi beneficiado e que deveria ser cumprido na cidade de Jaguari, próxima à Santa Maria. O incidente desta terça-feira fez com que ele perdesse o direito a cumprir a sentença em casa, sendo reenviado ao sistema fechado em presídio. O crime pelo qual ele cumpre pena não foi confirmado.

(Marcello Campos)

