Quinta-feira, 14 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política Expectativa sobre a saída de Barroso do Supremo abre corrida entre candidatos: Gilmar Mendes defende Rodrigo Pacheco para o tribunal

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Com a possível saída de Barroso em setembro, diversos nomes passaram a ser cogitados para substituí-lo

Foto: Gustavo Moreno/STF
Com a possível saída de Barroso em setembro, diversos nomes passaram a ser cogitados para substituí-lo. (Foto: Gustavo Moreno/STF)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes já tem candidato para a próxima vaga que for aberta na Corte: o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

“A Corte precisa de pessoas corajosas e preparadas juridicamente”, disse o magistrado. “E o senador Pacheco é o nosso candidato. O STF é jogo para adultos”, seguiu, dando a entender que outros ministros também apoiam o nome do parlamentar para integrar o tribunal.

O diálogo ocorreu em uma reunião social e diante de Pacheco, que ouviu calado. Questionado, o senador respondeu apenas: “Sou tímido”.

A disputa por uma vaga no Supremo já foi aberta em Brasília diante dos insistentes rumores de que o ministro Luís Roberto Barroso deixará o tribunal em setembro, quando acabar seu mandato na presidência.

Na quarta (13), o ministro Edson Fachin foi eleito para presidir o STF. Ele tomará posse no dia 29 para o biênio 2025-2027. Alexandre de Moraes será seu vice. Com a possível saída de Barroso, diversos nomes passaram a ser cogitados para substituí-lo, como o do advogado-geral da União, Jorge Messias, e o do controlador-geral da União, Vinicius de Carvalho, além do próprio senador Pacheco.

Gilmar afirma que defende o nome do parlamentar independentemente de a vaga no STF ser aberta agora ou mais à frente. Caso Barroso permaneça na Corte, uma nova vaga seria aberta apenas em abril de 2028, ano em que o ministro Luz Fux completa 75 anos e será obrigado a se aposentar. O STF tem atuado sob intensa pressão desde a ascensão do bolsonarismo no Brasil.

Ministros tiveram o visto suspenso pelo governo de Donald Trump, que tenta interromper o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Barroso foi um dos atingidos, bem como sua família. O filho dele, Bernardo Van Brussel Barroso, morava em Miami e estava de férias quando o cancelamento do visto do pai foi divulgado. Decidiu não voltar ao país para não correr o risco de ser barrado na fronteira.

Na medida mais dura até agora, o ministro Alexandre de Moraes foi sancionado com a Lei Magnitsky, que impede uma pessoa de transacionar com instituições que tenham qualquer ligação com os EUA.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho de Bolsonaro, que mantém estreita conexão com setores do governo Trump e reivindica para si as sanções contra o Brasil, segue fazendo ameaças aos magistrados e a seus familiares a partir dos EUA, onde se diz em exílio. (Com informações do jornal Folha de S.Paulo)

 

 

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Eduardo Bolsonaro volta a ameaçar os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados com sanções
Ministro Alexandre de Moraes pede que julgamento de Bolsonaro e mais sete réus na trama golpista seja marcado no Supremo
https://www.osul.com.br/gilmar-mendes-defende-rodrigo-pacheco-para-o-supremo-expectativa-sobre-saida-de-barroso-do-tribunal-abre-corrida-entre-candidatos/ Expectativa sobre a saída de Barroso do Supremo abre corrida entre candidatos: Gilmar Mendes defende Rodrigo Pacheco para o tribunal 2025-08-14
Deixe seu comentário

Últimas

Porto Alegre Porto Alegre registra queda de mais de 90% nos assaltos a ônibus desde 2016
Rio Grande do Sul Arábia Saudita retoma importação da carne de aves do Rio Grande do Sul
Política Pastor Silas Malafaia é investigado pela Polícia Federal no inquérito sobre obstrução do processo que apura a tentativa de golpe
Brasil Levantamento do Datafolha indica que 24 milhões de pessoas foram vítimas de golpe do Pix ou boleto falso no País
Política Lula rebate Trump e afirma que o Brasil “não vai ficar de joelhos” diante dos Estados Unidos
Política Advogado diz que Carla Zambelli faz greve de fome em prisão na Itália
Política Ministro Alexandre de Moraes pede que julgamento de Bolsonaro e mais sete réus na trama golpista seja marcado no Supremo
Política Eduardo Bolsonaro volta a ameaçar os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados com sanções
Política Preso em casa, Bolsonaro reclama de visitas indesejadas e vai filtrar autorizações
Mundo Embaixada dos Estados Unidos tenta cavar um rompimento diplomático com o Brasil
Revive Adserver Asynchronous JS Tag - Generated with Revive Adserver v5.0.5
Pode te interessar

Política Lula defende a cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro: “É a verdadeira traição da Pátria”

Política Eduardo Bolsonaro diz que bancos podem sofrer “multa violenta” por manter ativas as contas de Alexandre de Moraes

Política Líder de acampamento bolsonarista condenado pelo 8 de Janeiro está foragido após romper tornozeleira eletrônica

Política Defesa de Bolsonaro faz aceno ao ministro do Supremo Luiz Fux e cita precedente ao questionar a delação premiada do Mauro Cid