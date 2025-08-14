Política Expectativa sobre a saída de Barroso do Supremo abre corrida entre candidatos: Gilmar Mendes defende Rodrigo Pacheco para o tribunal

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2025

Com a possível saída de Barroso em setembro, diversos nomes passaram a ser cogitados para substituí-lo Foto: Gustavo Moreno/STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes já tem candidato para a próxima vaga que for aberta na Corte: o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

“A Corte precisa de pessoas corajosas e preparadas juridicamente”, disse o magistrado. “E o senador Pacheco é o nosso candidato. O STF é jogo para adultos”, seguiu, dando a entender que outros ministros também apoiam o nome do parlamentar para integrar o tribunal.

O diálogo ocorreu em uma reunião social e diante de Pacheco, que ouviu calado. Questionado, o senador respondeu apenas: “Sou tímido”.

A disputa por uma vaga no Supremo já foi aberta em Brasília diante dos insistentes rumores de que o ministro Luís Roberto Barroso deixará o tribunal em setembro, quando acabar seu mandato na presidência.

Na quarta (13), o ministro Edson Fachin foi eleito para presidir o STF. Ele tomará posse no dia 29 para o biênio 2025-2027. Alexandre de Moraes será seu vice. Com a possível saída de Barroso, diversos nomes passaram a ser cogitados para substituí-lo, como o do advogado-geral da União, Jorge Messias, e o do controlador-geral da União, Vinicius de Carvalho, além do próprio senador Pacheco.

Gilmar afirma que defende o nome do parlamentar independentemente de a vaga no STF ser aberta agora ou mais à frente. Caso Barroso permaneça na Corte, uma nova vaga seria aberta apenas em abril de 2028, ano em que o ministro Luz Fux completa 75 anos e será obrigado a se aposentar. O STF tem atuado sob intensa pressão desde a ascensão do bolsonarismo no Brasil.

Ministros tiveram o visto suspenso pelo governo de Donald Trump, que tenta interromper o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Barroso foi um dos atingidos, bem como sua família. O filho dele, Bernardo Van Brussel Barroso, morava em Miami e estava de férias quando o cancelamento do visto do pai foi divulgado. Decidiu não voltar ao país para não correr o risco de ser barrado na fronteira.

Na medida mais dura até agora, o ministro Alexandre de Moraes foi sancionado com a Lei Magnitsky, que impede uma pessoa de transacionar com instituições que tenham qualquer ligação com os EUA.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho de Bolsonaro, que mantém estreita conexão com setores do governo Trump e reivindica para si as sanções contra o Brasil, segue fazendo ameaças aos magistrados e a seus familiares a partir dos EUA, onde se diz em exílio. (Com informações do jornal Folha de S.Paulo)

