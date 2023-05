Política Ministros do Supremo Gilmar Mendes e Alexandre Moraes participam do churrasco no Palácio da Alvorada

Por Redação O Sul | 28 de maio de 2023

A confraternização no Alvorada reuniu cerca de 30 pessoas. (Foto: Reprodução)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez um churrasco no Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência, para receber ministros de seu governo e aliados no Congresso. Segundo o colunista do portal Metrópoles, Igor Gadelha, o evento no Alvorada contou também com a presença de dois ministros do Supremo, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, e do ex-ministro Ricardo Lewandowski.

Entre os ministros do governo Lula, participaram do churrasco Flávio Dino, da Justiça; Alexandre Padilha, de Relações Institucionais; Rui Costa, da Casa Civil; Alexandre Silveira, de Minas e Energia; Paulo Pimenta, da Comunicação Social; Luiz Marinho, do Trabalho; Anielle Franco, da Igualdade Racial; e Carlos Fávaro, da Agricultura.

Os líderes do governo no Congresso, deputado José Guimarães e senador Jaques Wagner, também marcaram presença no evento promovido por Lula. O evento ficou famoso nos dois primeiros mandatos de Lula e eram apontados como momentos de confraternização e também de articulação política em um ambiente mais leve.

Interlocutores de Lula que participaram do churrasco afirmam reservadamente que um dos tópicos de conversa com o presidente foi a sucessão para a vaga deixada por Ricardo Lewandowski no último dia 11 de abril. Lula teria afirmado que sua indicação ocorrerá na semana.

Convidados deixaram o churrasco com a certeza de que o nome de Cristiano Zanin, advogado do petista responsável por sua absolvição na Lava-Jato, segue cristalizado como favorito à primeira indicação de Lula ao STF neste terceiro mandato.

Na leitura de um dos auxiliares, o presidente só não o anunciou ainda pois estava aguardando e analisando as melhores condições políticas para isso. Quando for indicado, Zanin será sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e passará por votação do plenário da Casa.

Articulação política

Os participantes do evento reconheceram dificuldade na articulação política, mas tentaram minimizar, citando que a montagem do governo é complexa e que esse processo demanda energia. Segundo relatos, ministros falaram da intenção de haver, daqui para frente, um afago mais cotidiano às legendas que integram a base do governo.

Em uma das falas que fez aos presentes, Lula afirmou que quer repetir esse tipo de encontro com mais frequência e mais convidados. A expectativa é de que o presidente passe a chamar parlamentares de legendas aliadas e líderes partidários, e que divida mais a agenda internacional com a política doméstica e a construção de consensos. Os ministros também estimularam o chefe a fazer política do seu jeito.

