Porto Alegre Ginásio do Demhab será aberto para acolhimento emergencial em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2022

Vagas são destinadas às pessoas em situação de rua e eventuais desabrigados devido à previsão de temporal na cidade. Foto: Brayan Martins/PMPA Vagas são destinadas às pessoas em situação de rua e eventuais desabrigados, devido à previsão de temporal na cidade. (Foto: Brayan Martins/PMPA) Foto: Brayan Martins/PMPA

Mais 50 vagas de acolhimento estarão disponíveis em apoio à rede municipal nesta quinta-feira (18) e sexta (19) a partir das 19h no ginásio da Associação dos Funcionários do Departamento Municipal de Habitação (Demhab), na rua Conde D’Eu, 66, bairro Santana. As vagas são destinadas às pessoas em situação de rua e eventuais desabrigados devido à previsão de temporal na cidade, acúmulo de águas e ao declínio de temperaturas por avanço de massa de ar polar.

A ação integra a fase extraordinária da Operação Inverno com acolhimento especial àquelas pessoas que ainda não aceitam o acolhimento institucional. De acordo com o presidente da Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), André Flores Coronel, a ação é referenciada com apoio de parceiros fundamentais. “É a possibilidade de mais um espaço de proteção e vínculo entre equipes e as pessoas que precisam de encaminhamento na rede municipal”.

Acesso por demanda espontânea

A ação emergencial é coordenada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS) e Fasc, com apoio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb), Departamento Municipal e Habitação (Demhab), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Consultório na Rua, Defesa Civil, Cruz Vermelha e Gabinete da Causa Animal.

O acesso ao espaço do ginásio é por demanda espontânea, ou seja, as pessoas em situação de rua podem buscar o acolhimento ou aguardar as equipes do Ação Rua solicitadas via Central de Abordagem. As pessoas que acessarem o local receberão kit higiene, banho, jantar, lanche e café da manhã. A rede municipal conta ainda com 240 vagas em albergues noturnos.

A Fasc estará com sua equipe de atendimento com horário estendido até as 22h para suporte à abordagem social e encaminhamento aos equipamentos da rede socioassistencial.

Espaço Pet e contatos

As pessoas acolhidas que não quiserem separar-se dos seus bichinhos contarão com o espaço pet que terá vagas para animais. O Gabinete da Causa Animal, em parceria com Fasc e SMDS, irá disponibilizar atendimento veterinário, encoleiramento, vermifugação, roupas e alimentação para os cães.

Para acionar a Central de Abordagem a fim de auxiliar pessoas em situação de rua e risco social, ligue 156 opção 7. Para dúvidas e emergências ligue para a Defesa Civil 199 e Corpo de Bombeiros 193.

Rede de atendimento noturno:

Albergue Dias da Cruz: Albergue 12h

Avenida Azenha, 366 – bairro Azenha

Albergue Acolher 1 – albergue 12h

Rua Dr. João Simplício, 38 – bairro Vila Jardim

Albergue Acolher 2 – albergue 12h

Rua 7 de Abril, 315 – bairro Floresta

