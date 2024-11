Inter Inter anuncia plano de remodelação do ginásio Gigantinho a partir do ano que vem

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2024

Estrutura inaugurada de 1973 receberá investimento em torno de R$ 17 milhões. (Foto Kauê Pereira Freitas/Internacional)

Inaugurado pelo Inter em 1973 (quatro anos após o estádio Beira-Rio), o ginásio Gigantinho passará por um processo de revitalização entre o segundo semestre de 2025 e o fim do ano seguinte. Os detalhes foram apresentados nessa quinta-feira (7) pela direção colorada, que prevê um investimento de aproximadamente R$ 17 milhões.

São parceiras da iniciativa as empresas Tornak Holding e RBS Ventures, que utilizarão sua expertise em gestão de espaços de entretenimento e captação de patrocínios para viabilizar a concretização do projeto. O clube garante que continuará como gestor e único dono do centro de eventos, mesmo sem desembolsar recursos na realização da obra.

A estrutura remodelada terá capacidade para mais de 10 mil pessoas. Dentre as mudanças estão o uso de uma cobertura metálica sobre a fachada para controlar a incidência de luz solar no espaço interior, bem como uma iluminação externa sincronizável com o sistema de luzes do Beira-Rio. Essas e outras informações podem ser conferidas no site internacional.com.br.

Trajetória

O Gigantinho já recebeu diversos eventos esportivos e culturais. A lista inclui atrações nacionais (Elis Regina, Caetano Veloso, Tim Maia) e internacionais, como as bandas inglesas Genesis (1977), The Cure (1987), New Order (1989) e o ex-beatle Ringo Starr (2011), além dos músicos norte-americanos Ray Charles (1977) e Stevie Wonder (1995).

Nos últimos anos, porém, teve seu uso restrito a eventos esporádicos, promovidos pelo Inter ou por terceiros. Também foi cedido para ações sociais como a hospedagem temporária de indivíduos em situação de vulnerabilidade social, em noites de frio intenso.

(Marcello Campos)

