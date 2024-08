Esporte Ginasta Rebeca Andrade cogita aposentadoria antes da Olimpíada de Los Angeles 2028

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2024

Rebeca Andrade ainda não deu certeza sobre quais serão seus próximos passos na carreira. Foto: Alexandre Loureiro/COB Rebeca Andrade ainda não deu certeza sobre quais serão seus próximos passos na carreira. (Foto: Alexandre Loureiro/COB) Foto: Alexandre Loureiro/COB

Maior medalhista olímpica da história do Brasil e um dos maiores nomes da ginástica mundial, a atleta Rebeca Andrade, de 25 anos, abriu a possibilidade de uma possível aposentadoria antes da realização dos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028. A declaração aconteceu em um evento promovido pelo Flamengo, clube da ginasta.

Com a provável ausência da norte-americana Simone Biles na próxima edição olímpica, a brasileira comentou sobre o futuro, disse não temer responsabilidade pelo protagonismo na modalidade, e deixou no ar a sua continuidade no esporte de alto rendimento.

“Para mim, não é uma pressão, porque nem eu sei se vou estar (em Los Angeles), né? Talvez eu pare antes dela (Simone Biles). Enquanto estiver bem, saudável, vou praticar meu esporte e estar feliz. Buscamos isso. As medalhas são incríveis, mas tudo que vivemos nesse caminho é o que faz a diferença”, afirmou Rebeca.

Aos 25 anos, os Jogos de Paris foram a terceira edição em que a brasileira esteve presente. Ao longo da carreira, Rebeca lidou com uma série de lesões que atrasaram sua evolução na ginástica artística. Foram três lesões apenas no joelho, que impossibilitaram a ginasta de competir em Mundiais e Pan-Americanos, além de retardar a preparação física da atleta para as Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016.

Rebeca Andrade ainda não deu certeza sobre quais serão seus próximos passos na carreira. Após os Jogos de Paris, há a expectativa de que a atleta esteja presente em Los Angeles 2028. No entanto, a atleta já comentou que não pretende competir em todas as provas. Vale destacar que a brasileira disputou ao todo, cinco decisões na capital francesa este ano.

A rivalidade entre Simone Biles e Rebeca Andrade se consolidou em 2024. As duas atletas disputaram as mesmas finais olímpicas e subiram ao pódio nas mesmas provas – se alternando entre o primeiro e segundo lugar nas individuais. As únicas exceções foram na trave, onde nenhuma subiu ao pódio e no por equipes, onde o Brasil terminou com o bronze, enquanto os EUA levou o ouro.

Dona de quatro medalhas em Paris, Rebeca foi o grande destaque da delegação brasileira nesta edição dos Jogos de Paris ao conquistar um ouro no solo, duas pratas (no salto e no individual geral) além de um bronze por equipes. Durante a Olimpíada, embalada pela euforia dos pódios, ela chegou a dizer que seguiria na ginástica para cumprir este novo ciclo olímpico adotando um calendário mais enxuto, com participação em menos provas.

A ginasta volta a competir já no mês que vem. Ela vai participar do Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística, que vai acontecer em João Pessoa, entre os dias 15 e 22 de setembro. Com total de seis medalhas olímpicas (conquistou ainda mais dois pódios nos Jogos de Tóquio, realizado em 2021, além das quatro em Paris), Rebeca ostenta o título de maior medalhista nacional.

