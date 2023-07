Brasil Ginecologista preso por crimes sexuais chegou a dizer que pacientes precisavam ficar excitadas para que exames dessem certo

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Médico Fábio Guilherme da Silveira Campos é suspeito de praticar crimes sexuais em Goiânia.(Foto: Divulgação/Polícia Civil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O médico ginecologista Fábio Guilherme da Silveira Campos, de 73 anos, preso em Goiânia (GO) após denúncias de crimes sexuais, chegou a dizer para pacientes que elas precisavam ficar excitadas para que os exames ginecológicos dessem certo. Segundo a delegada Amanda Menuci, responsável pelo caso, duas mulheres relataram os crimes ao Conselho Regional de Medicina (CRM) em 1994.

“No consultório, ele dizia que para colher o exame, citologia a fresco, elas precisavam ficar excitadas”, afirmou a delegada Amanda Menuci.

O ginecologista foi preso na manhã da última quinta-feira (20), na casa dele. O A defesa do médico não se manifestou sobre o caso.

O mandado de prisão preventiva foi representado pela Delegacia Estadual de Atendimento à Mulher (Deam). Ele já havia sido filmado sendo agredido com um soco por um homem dentro do consultório de um Centro Integrado de Atenção Médico Sanitária em junho desse ano. Nas imagens, é possível vê-lo agredindo o médico e o acusando de ser “abusador de mulher”.

Segundo a polícia, as vítimas tinham 15, 16, 21 e 32 anos nas datas dos crimes. A delegada explicou que uma das mulheres que denunciou o abuso ao CRM em 1994 é testemunha nas investigações atuais. Ao todo, cinco mulheres foram identificadas, das quais duas denunciaram formalmente e uma é testemunha, visto que o caso está prescrito.

Durante as acusações em 1994, o médico alegou que as duas mulheres “armaram” para ele. No entanto, a delegada ressaltou que as duas não se conheciam. À época, ele foi absolvido das acusações pelo CRM.

Após a repercussão do caso, uma mulher entrou em contato com a polícia civil e relatou que foi vítima em 2014.

“No caso de 2014, ela estava na posição ginecológica, ele puxou o corpo dela no sentido do seu e pressionou o órgão genital dele contra o dela. Isso causou um estranhamento, ela já o afastou e encerrou a consulta”, disse a delegada.

“Enquanto ela estava se vestindo, ele afastava a cadeira dele da consulta para observá-la vestindo a roupa”, completou a delegada.

No vídeo, o homem com um registro de ocorrência contra o médico, o sacode na frente da câmera do celular, entra no consultório, confirma se é o mesmo ginecologista e o agride com um soco no rosto, enquanto o chama de “abusador”.

Após a agressão, o médico demonstra confusão e chega a pedir para o homem contar o motivo do soco. Na época, o profissional negou ter abusado da mulher e que só fez o exame do toque, já que a mulher está em seu oitavo mês de gestação.

O homem chegou a deixar o local, mas foi localizado logo depois. Ele, seu tio e sua companheira, assim como o médico, foram levados para a Central de Flagrantes. O médico também passou pelo o Instituto Médico Legal, onde passou por exame de corpo de delito devido à agressão sofrida.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/ginecologista-preso-por-crimes-sexuais-chegou-a-dizer-que-pacientes-precisavam-ficar-excitadas-para-que-exames-dessem-certo/

Ginecologista preso por crimes sexuais chegou a dizer que pacientes precisavam ficar excitadas para que exames dessem certo

2023-07-21