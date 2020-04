Celebridades Giovanna Antonelli faz clique raro com os três filhos: “Minha grande paixão é ser mãe”

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2020

Atriz é mãe das gêmeas Sofia e Antônia e de Pietro Foto: Divulgação/TV Globo Atriz é mãe das gêmeas Sofia e Antonia e de Pietro. (Foto: Divulgação/TV Globo) Foto: Divulgação/TV Globo

Giovanna Antonelli apareceu em um clique raro no Instagram cercada pelos três filhos, Pietro, Sofia e Antônia. A atriz contou que a foto faz parte de uma campanha para uma marca de joias.

“Dessa vez, a gente trouxe um pouquinho da minha grande paixão que é ser mãe, junto dos meus filhotes”, legendou Giovanna.

A atriz é casada com o diretor de TV Leonardo Nogueira, que é o pai das gêmeas. Já Pietro é fruto do antigo relacionamento da atriz com o ator Murilo Benício, o Raul, em “Amor de Mãe”, da TV Globo.

