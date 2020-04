Celebridades Pabllo Vittar atualiza o bronzeado de biquíni e salto: “Vitamina D”

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2020

Cantora exibe boa forma em cliques com cabeleira solta e biquíni preto do lado de um pé de seriguela Foto: Reprodução/Instagram Cantora exibe boa forma em cliques com cabeleira solta e biquíni preto do lado de um pé de seriguela. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Pabllo Vittar aproveitou o domingo (12) para atualizar o bronzeado no jardim de casa, durante o isolamento social devido à pandemia de coronavírus. “Vitamina D”, disse a cantora no Instagram.

De biquíni preto e a cabeleira solta, a cantora de 25 anos posou ao lado de um pé de seriguela e fez chamer mostrando o corpo de frente e de lado – sem esquecer das sandálias de salto alto.

Seguidores de Pabllo ficaram encantados com as imagens e impressionados com a boa forma dela. “Me passa a receita para ter esse corpo agora, por favor”, pediu um internauta. “Poderosíssima como a espada de um samurai”, entusiasmou-se outro.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades