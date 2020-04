Magazine Neymar pede sofrência de Zé Neto e Cristiano e internet zoa: “Não superou a Bruna”

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2020

Neymar voltou a agitar a internet neste domingo (12) após novamente pedir música em uma live sertaneja. Depois de escolher “Que Sorte a Nossa” durante a apresentação de Matheus e Kauan, que indicaram que esta seria uma indireta do jogador para alguma mulher, o atleta surpreendeu ao pedir “Notificação Preferida”, uma sofrência de Zé Neto e Cristiano, que, para muitos, foi um recado para a ex-namorada Bruna Marquezine.

“Notificação Preferida, a [música] mais recalcada de todas! Supera a Bruna Marquezine, Neymar!”, pediu uma fã. “Saudades dela, né meu filho?”, brincou outra usando um meme de Dráuzio Varella.

“O auge é o Neymar pedindo Notificado Preferida na live do Zé Neto e Cristiano. Marquezine não perdeu, se livrou”, opinou outra internauta. Além de Bruna Marquezine, os internautas lembraram durante a live sertaneja de outro personagem da vida do atleta: Tiago Ramos, novo namorado da mãe de Neymar.

“Será que o Neymar está assistindo a live junto com o padrasto dele?”, questionou uma seguidora. “Mãe do Neymar namorando e ele pedindo música em live de sertanejo”, divertiu-se outra. O modelo de 23 anos é fã de Neymar, a quem conheceu no início deste ano após um jogo do Paris Saint-Germain e chorou de felicidade. “Eu estou sem acreditar. É muita emoção. Sem palavras”, disse, na ocasião.

